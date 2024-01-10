نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان والمنتج هشام جمال عن خطوبته من الفنانة ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشر الفنان هشام جمال مجموعة من الصور برفقة الفنانة ليلى زاهر وهي ترتدي فستانًا أبيض، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.

فيلم مطرح مطروح

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر فيلم “مطرح مطروح” والتي تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حول موظف حكومي يجسد شخصيته محمود حميدة، متزوج من شيماء سيف، فيما يظهر كريم عفيفي بدور شقيق حميدة الأصغر، وتلعب ليلى أحمد زاهر دور ابنته، وتدخل هذه الأسرة مع تتابع الأحداث في صراعات عديدة مع قوات أجنبية بسبب نشوب حرب خلال قضائهم إجازتهم الصيفية.

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم "مطرح مطروح" من بطولة محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، طارق الإبياري، محمد السعدني، والإنجليزي سكوت آدكنز الشهير بـ بويكا، والعمل من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.