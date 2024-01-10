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أحمد جودة - القاهرة - 2024 توثق قصة الحب الطويلة.. خطوبة الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال | شاهد بالصور

2024 توثق قصة الحب الطويلة.. خطوبة الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال | شاهد بالصور.. ازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل من قبل جماهير ومحبي الثنائي الفنانة ليلى أحمد زاهر، والفنان هشام جمال، وذلك بعد انتشار خبر خطبتهما في بدايًة عام 2024.

وفيما يلي، توفيكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية تفاصيل كاملة حول خطبة الفنانة ليلى أحمد زاهر، والفنان هشام جمال، وآخر أعمالهم الفنية.

2024 توثق قصة الحب الطويلة.. خطوبة الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال | شاهد بالصور

بشاير 2024.. خطبة الفنانة ليلى أحمد زاهر، والفنان هشام جمال

أعلن الفنان هشام جمال خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

ومن الجدير بالذكر، كانت قد انتشرت الكثير من الشائعات حول ارتباط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، وذلك بعد تعاونهما الفني المثمر خلال الفترة الماضية خاصة مع نجاح مسلسل في بيتنا روبوت، ليؤكد إعلان خطبتهما حقيقة ما انتشر في تلك الفترة.

ويجدر الإشارة إلى أن أحداث مسلسل في «بيتنا روبوت» كانت تدور حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

وكان مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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بداية الفنانة ليلى أحمد زاهر في الغناء

ومؤخرًا، فاجأت الفنانة ليلى أحمد زاهر الجمهور بخوضها تجربة الغناء،حيث أنها طرحت أولى تجاربها الغنائية بعنوان "كلمة أخيرة" وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".