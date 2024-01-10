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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد زاهر، قراءة فاتحة ابنته الفنانة ليلى زاهر على المخرج والمنتج هشام جمال، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

عاجل - هشام جمال يطالب جمهوره بـ "الدعاء" بعد خطوبته من ليلى زاهر

عاجل - هشام جمال يطالب جمهوره بـ "الدعاء" بعد خطوبته من ليلى زاهر

شاركت الفنانة ليلى زاهر، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، متابعيها، صورًا من قراءة فاتحتها على هشام جمال، ليعلق الأخير قائلًا: ""الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا. من ايام قليله كانت قراية الفاتحه وان شاء الله الخطوبه قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير".

أحمد زاهر يعلن خطوبة أبنته ليلى

كتب الفنان أحمد زاهر على صور خطوبة ابنته ليلى زاهر وخطيبها الفنان هشام جمال: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على المنتج والفنان هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

ليلى زاهر وهشام جمال

خطوبة ليلي زاهر وهشام جمال 2024

أكدت الفنانة ليلى زاهر كثيرًا، أن علاقتها بـهشام جمال، تتمثل في الصداقة والعمل، مُشيرة إلى أنها تأخذ برأيه دائمًا في جميل الأشياء؛ لأنها تثق فيه.

وقالت ليلى زاهر عن هشام جمال: “هو أول حد وقفني أمام مايك وخلاني أغني، ولما سجلت الأغنية سمعته وكنت عايزة رأيه، ولما سمع الأغنية قالي لو هتتصور وأنا هخرجها ليكي”.

تصريحات ليلى زاهر عن هشام جمال

وأضافت ليلى زاهر في تصريحات سابقة لبرنامج MBC Trending: " أنا بشكره جدا وديما كان بيشجعين وبيدعمني".

أعمال ليلى زاهر وهشام جمال

خطوبة ليلي زاهر وهشام جمال 2024

كان أول أعمال ليلى زاهر وهشام جمال، مسلسل في بيتنا روبوت الذي عُرض في رمضان 2021 و2022، وشهد علاقة الثنائي الكثير من الشائعات بشأن ارتباطهم.

وتتمحور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد

وشارك في مسلسل في بيتنا روبوت، كلًا من الراحلة دلال عبدالعزيز في الجزء الأول، وشيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، والعمل من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.