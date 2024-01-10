نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - القصة الكاملة لارتباط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هز الوسط الفني خبر إعلان خطوبة الفنان هشام جمال وليلى أحمد زاهر، حيث تطور الشراكة الفنية بين النجمين إلى قصة حب أشعلت السوشيال ميديا على مدار سنوات طويلة.

وتطورت قصة الحب بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال التي بدأت بشراكة فنية مذهلة لقيت نجاحًا مبهرًا خلال ثنائية كوميدية رائعة في مسلسل “في بيتنا روبوت”، ومن ثم شراكات فنية عبر أعمال غنائية ودرامية بين النجمين هشام جمال وليلى أحمد زاهر، لتنتشر الشائعات حول ارتباطهما والتي انتهت بإعلان خطبتهما عبر السوشيال ميديا.

خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر

أعلن المنتج هشام جمال احتفاله بقراءة الفاتحة على ليلى أحمد زاهر، مع والدها الفنان أحمد زاهر، في جلسة عائلية، على أن يحتفلوا معا بالخطوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر هشام جمال صورة تجمعه بليلى أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام وعلق عليها: "الحمدلله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا".

وأضاف هشام جمال: “نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.

أعمال فنية جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر

هشام وليلى قدما معا مسلسل “في بيتنا روبوت” وشاركهما البطولة عدد كبير من الفنانين، وهم شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، إخراج وليد الحلفاوي.

قصة المسلسل تدور حول أسرة تقرر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل الذي يقوم بدوره الفنان عمرو وهبة، في إطار كوميدي، حيث يقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب.

معلومات عن المنتج والفنان هشام جمال

هشام جمال هو مغني وممثل مصري.

وُلد في 7 يوليو 1980 في القاهرة، مصر.

اشتهر هشام جمال بأداء الأغاني الرومانسية والشعبية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في صناعة الموسيقى في مصر والوطن العربي.

بدأ هشام جمال مشواره الفني في برنامج المواهب "ستار أكاديمي" في الموسم الثاني عام 2004، حيث حظي بشعبية كبيرة وحصد إعجاب الجمهور.

بعد ذلك، أصدر عدة ألبومات ناجحة تضمنت العديد من الأغاني الشهيرة مثل "معقول الغرام"، "بعد الليالي"، و"لو كان بخاطري". وقد تعاون هشام جمال مع عدد من الفنانين المصريين والعرب، مثل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب.

معلومات عن الفنانة ليلى أحمد زاهر

ليلى أحمد زاهر هي ممثلة مصرية.

وُلدت في 8 مايو 1981 في القاهرة، مصر.

بدأت ليلى أحمد زاهر مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث شاركت في المسرح المدرسي وحصلت على تدريب في الفنون الأدائية.

اشتهرت ليلى أحمد زاهر بتقديم أدوار درامية قوية ومتنوعة. قدمت العديد من الأدوار البارزة في السينما والتلفزيون، وحققت شهرة واسعة بفضل موهبتها الفنية وقدرتها على تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة وإحساس.

قدمت ليلى أحمد زاهر العديد من الأعمال السينمائية المميزة، بما في ذلك فيلم "يوم للستات" الذي حقق نجاحًا كبيرًا. كما قدمت أدوارًا مهمة في الأفلام مثل و"عمر وسلمى 3". وقد حازت على عدة جوائز وتكريمات عن أدائها الفني المتميز.

كما شاركت ليلى أحمد زاهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، مثل في بيتنا روبوت والفتوة وتتميز أدوارها بالعمق والتعبير القوي، وتعتبر واحدة من أبرز الوجوه الشابة والموهوبة في صناعة التمثيل في مصر.