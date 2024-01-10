نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تعليق أحمد زاهر على خطوبة ابنته من هشام جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أحمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى زاهر من الممثل والمنتج هشام جمال وقراءة الفاتحة اليوم.

ونشر أحمد زاهر صور من الحفل العائلي عبر انستجرام وعلق عليها قائلا:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال.. كل التمنيات الطيبة للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

أعلن الفنان هشام جمال خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام.

أعمال وقصص وشائعات جمعت الثنائي ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

انتشرت الكثير من الشائعات حول ارتباط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد تعاونهما الفني المثمر خلال الفترة الماضية خاصة مع نجاح مسلسل في بيتنا روبوت.

عام 2021 كان شاهدا على انطلاق المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت»، وهو من نوعية الكوميديا العصرية العائلية الموجهة لرواد مواقع السوشيال ميديا، لتتحول الدراما إلى واقع بعد نحو 3 أعوام، وذلك بإعلان خطبة الفنان الشاب هشام جمال على الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، حيث جسدا دور زوجين في المسلسل.

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

مسيرة المنتج والفنان هشام جمال

هشام جمال هو مغني وممثل مصري.

وُلد في 7 يوليو 1980 في القاهرة، مصر.

اشتهر هشام جمال بأداء الأغاني الرومانسية والشعبية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في صناعة الموسيقى في مصر والوطن العربي.

بدأ هشام جمال مشواره الفني في برنامج المواهب "ستار أكاديمي" في الموسم الثاني عام 2004، حيث حظي بشعبية كبيرة وحصد إعجاب الجمهور.

بعد ذلك، أصدر عدة ألبومات ناجحة تضمنت العديد من الأغاني الشهيرة مثل "معقول الغرام"، "بعد الليالي"، و"لو كان بخاطري". وقد تعاون هشام جمال مع عدد من الفنانين المصريين والعرب، مثل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب.

يعتبر هشام جمال يعتبر أحد الأصوات البارزة في الموسيقى المصرية، وقد حقق شعبية كبيرة بين الجمهور بفضل أدائه العاطفي وقدرته على التعبير عن المشاعر من خلال أغانيه.