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أحمد جودة - القاهرة - فجأت الفنانة ليلى زاهر، متابعيها، قبل ساعات قليلة، ونشرت صورًا برفقة المنتج والمخرج هشام جمال، تعلن فيها قراءة الفاتحة، وذلك بعد أسابيع وأيام كثيرة من الشائعات والتكتم والتكهنات.

ونفت ليلى زاهر، في أوقات سابقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بهشام جمال، مؤكدة أن العلاقة بينهم صداقة لا أكثر.

بعد التكتم والتكهنات.. ليلى زاهر تفاجئ الجميع وتعلن خطوبتها لهشام جمال

بعد التكتم والتكهنات.. ليلى أحمد زاهر تفاجئ الجميع وتعلن خطوبتها لهشام جمال

شارك هشام جمال، صورًا لخطوبته على ليلى زاهر، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وعلق قائلًا: ""الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا. من أيام قليله كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبه قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

أكدت الفنانة ليلى زاهر كثيرًا، أن علاقتها بـهشام جمال، تتمثل في الصداقة والعمل، مُشيرة إلى أنها تأخذ برأيه دائمًا في جميل الأشياء؛ لأنها تثق فيه.

وقالت ليلى زاهر عن هشام جمال: “هو أول حد وقفني أمام مايك وخلاني أغني، ولما سجلت الأغنية سمعته وكنت عايزة رأيه، ولما سمع الأغنية قالي لو هتتصور وأنا هخرجها ليكي”.

تصريحات ليلى زاهر عن هشام جمال

وأضافت ليلى زاهر في تصريحات سابقة لبرنامج MBC Trending: " أنا بشكره جدا وديما كان بيشجعين وبيدعمني".

أعمال ليلى زاهر وهشام جمال

خطوبة ليلي زاهر وهشام جمال 2024

كان أول أعمال ليلى زاهر وهشام جمال، مسلسل في بيتنا روبوت الذي عُرض في رمضان 2021 و2022، وشهد علاقة الثنائي الكثير من الشائعات بشأن ارتباطهم.

وتتمحور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد

وشارك في مسلسل في بيتنا روبوت، كلًا من الراحلة دلال عبدالعزيز في الجزء الأول، وشيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، والعمل من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.