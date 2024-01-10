نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البرومو الخاص به.. قضايا يناقشها فيلم "ليلة العيد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الشركة المنتجة لفيلم “ليلة العيد” بطولة الفنانة يسرا، بطرح البرومو الدعائي الخاص للفيلم، والذي من المقرر عرضه يوم 25 يناير في دور العرض السينمائي، حيث ظهر من خلال البرومو أكثر من قضية يناقشها الفيلم، ومن أبرزها ختان الإناث وغيرها من القضايا.

أبرز القضايا التي ناقشها برومو فيلم ليلة العيد

ويناقش الفيلم زواج القاصرات من رجال أكبر منهن سنًا، ووضح أيضًا عدم نضج الفتاة للزواج وفكرته، وقالت يسرا خلال البرومو: هي عيلة وقلبها عيلة، وطرح أيضًا الفيلم قضية ختان الإناث، وظهرت نجلاء بدر تقول لزوجها: أنت كبرت بنتك وعلمتها سيبها زي ما ربنا خلقها.

وظهرت ريهام عبد الغفور في الفيلم وهي مجبرة على العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها وهو أحمد خالد صالح، ومن القضايا التي يناقشها الفيلم هو إرث السيدات في الصعيد، وقال فتوح أحمد لـ سميحة أيوب: مفيش نسوان بتورث أرض أبوها.

ويناقش الفيلم أيضًا تعرض بعض السيدات للضرب من أزواجهن، وقالت يسرا خلال البرومو: سيبيه يضرب بيحس إنه راجل.

وظهرت يسرا اللوزي في الفيلم تريد أن تلعب رافعه أثقال، ولكن والدها يرفض وتقف في صفها يسرا، وغيرهم من القضايا ناقشها العمل.

أحمد السبكي يطرح برومو ليلة العيد

وقام المنتج أحمد السبكي بنشر البرومو الرسمي لـ فيلم ليلة العيد ثورة النساء بطولة الفنانة يسرا، تمهيدًا لطرحه قريبًا في جميع دور العرض بمصر والدول العربية.

ونشر أحمد السبكي عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، البرومو التشويقي لـ فيلم ليلة العيد بطولة الفنانة يسرا، والذي يضم كوكبة من نجمات الفن، منهم: ريهام عبد الغفور وغادة عادل، وعلق عليه: الإعلان الرسمي لـ فيلم ليلة العيد، 25 يناير في جميع السينمات، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز.

أحداث فيلم ليلة العيد



تدور قصة العمل في إطار درامي، حيث يتناول العديد من قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

والعمل من بطولة الفنانة يسرا، وتشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، غادة عادل، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، سمية أيوب، إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله.