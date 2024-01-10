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أحمد جودة - القاهرة - بين الفن والحب.. خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال تستقبل 2024

في عالم الفن والإبداع، تتفرد بعض اللحظات بالرونق الخاص، ومن بين تلك اللحظات كانت خطبة الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال، دقائق حملت في طياتها الفرح والسعادة، ورسمت لوحة فنية فريدة تعكس جمال الحب في عالم الفن.

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج الفني عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيه تفاصيل كاملة حول خطبة الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال.

بين الفن والحب.. خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال تستقبل 2024

خطبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

قامت الفنانة الشابة ليلى زاهر نجلة الفنان أحمد زاهر بالإعلان عن ارتباطها الرسمي من المغني والمنتج هشام جمال.

ومن جانبه، أعلن الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بانستجرام خبر خطبة نجلته ليلى زاهر على هشام جمال قائلا: "الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على المنتج والفنان هشام جمال كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

ومن الجدير بالذكر، تناقلت العديد من الأقاويل حول احتمالية علاقة عاطفية بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد التعاون الناجح في مسلسل "في بيتنا روبوت"، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول طبيعة علاقتهما خارج إطار الشاشة.

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آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

وكان آخر عمل جمعهما مسلسل «في بيتنا روبوت»، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

وكان مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.