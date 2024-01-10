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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد زاهر، قبل ساعات قليلة، قراءة فاتحة أبنته ليلى زاهر، على المنتج والمخرج هشام جمال، ليؤكد بهذا الإعلان حقيقة وجود علاقة عاطفية تربطهما.

ونشر أحمد زاهر، صورًا من قراءة الفاتحة، وعلق عليها قائلًا: “الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين”.

عاجل - تصريحات نارية من أحمد زاهر على عريس أبنته ليلى

عاجل - تصريحات نارية من أحمد زاهر على عريس أبنته ليلى

وصرح أحمد زاهر، في وقت سابق عن موقفه في حالة قدوم عريس لبناته، قائلًا: "مش هيجي العريس هضربه قبل ما يجي، رافض فكرة الجواز مش عارف ليه، هو أنا كده".

وردت ليلى على هذه التصريحات لتقول: "ماتحاولش مافيش فكرة الجواز دي، أنا هقعد مع بابا حبيبي".

أخر أعمال أحمد زاهر

كان مسلسل تياترو أخر أعمال أحمد زاهر، وكان من بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات، أبرزهم: (نغم صالح، محمود حجاج، مازن جمال، عابد عناني، أحمد زاهر، أحمد بدير)، والمسلسل من تأليف إسماعيل إبراهيم، ومحمد علي إبراهيم، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

ليلي زاهر وهشام جمال

عاجل - تصريحات نارية من أحمد زاهر على عريس أبنته ليلى

كان أول أعمال ليلى زاهر وهشام جمال، مسلسل في بيتنا روبوت الذي عُرض في رمضان 2021 و2022، وشهد علاقة الثنائي الكثير من الشائعات بشأن ارتباطهم.

وتتمحور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد

وشارك في مسلسل في بيتنا روبوت، كلًا من الراحلة دلال عبدالعزيز في الجزء الأول، وشيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، والعمل من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.