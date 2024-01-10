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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "متعزممتش يا جو".. نجوم الفن والرياضة يعلقون على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

عاجل - "متعزممتش يا جو".. نجوم الفن والرياضة يعلقون على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، علق عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياض على خطوبة ليلى أحمد زاهر والفنان الشاب هشام جمال عبر حساب حساب أحمد زاهر وابنته على الانستجرام.

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أشعلت خطوبة الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان والمنتج هشام جمال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير نظرًا للأشعة التي خرجت عليهم من قبل بشأن ارتباطهما بعد العمل الفني الذي قام به سويا.

ولقى خبر خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال انتشار واسع وكبير على مواقع التواصل الإجتماعي، ونزل عليهم سيل من التهاني وسط تفاجئ من الجميع رغم أن توقع الجمهور من قبل ذلك بناءً على الكيمياء المفهومة بينهما.

عاجل - "متعزممتش يا جو".. نجوم الفن والرياضة يعلقون على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

عاجل - "متعزممتش يا جو".. نجوم الفن والرياضة يعلقون على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

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وفي هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تهنئة نجوم الفن والرياضة على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

وكشف المنتج والفنان الشاب هشام جمال عن خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر إبنة الفنان أحمد زاهر وهي ترتدي فستان أبيض، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام" وكتب:- "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

نجوم الفن والرياضة يهنئون ليلى زاهر وهشام جمال

أحمد الشامي وتامر حسين

علق المطرب أحمد الشامي على خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، وكتب: "ألف ألف مبروك يا حبيبي وربنا يكتبهلم كل خير ويحفظهم ياارب"، بينما كتب تامر حسين: "ألف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدهم ويكملها على خير".

تعليق تامر حسين على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

تعليق أحمد الشامي على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

أشرف زكي

وعلق نقيب الفنانين الفنان القدير أشرف زكي على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، وكتب: "ألف ألف مبرووك".

تعليق أشرف زكي على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

إنجي علاء

فيما هنأت المنتجة الكبير إنجي علاء على قراءة فاتحة ليلى زاهر وهشام جمال، عبر حساب أحمد زاهر وكتبت:- "ألف مبروووك يا أحمد ربنا يسعدهم".

تعليق انجي علاء على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

نشوى مصطفى

وهنأت الفنانة المصرية نشوى مصطفى الفنان أحمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى وهشام جمال، وكتبت: "ماشاء الله تبارك الرحمن ألف ألف مبروك ربنا يسعدهم يارب".

تعليق نشوى مصطفى على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

أحمد جمال

فيما هنأ المطرب الشاب أحمد جمال الفنان هشام جمال على قراءة الفاتحة على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وكتب: "مبروك يا حبيبي ربنا يفرح قلبكوا".

تعليق أحمد جمال على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

منة فضالي وروجينا

وحرصت الفنانة المصرية منة فضالي على تهنئة احمد زاهر بخطوبة أبنته ليلى زاهر وهشام جمال، وكتبت: "مبروك"، فيما علقت روجينا على الخطوبة وقالت: "ألف مليون مبروك ربنا يسعدهم".

تعليق روجينا على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

تعليق منة فضالي على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

ميرهان حسين

وعلقت الفنانة الشابة ميرهان حسين وهنأت أحمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى زاهر وهشام جمال، وكتبت: "ألف مبروك ربنا يتمملهم على خير ويفرحك بيها وبملك وتشوفهم أحسن الناس يارب".

تعليق ميريان حسين على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

أحمد جمعة وسامح التركي

وهنأ الفنان أحمد جمعة زميله هشام جمال على خطوبته على ليلى زاهر، وكتب:" مبروووك يا حبيبي"، فيما علق التركي وقال: "مليون مبروك الف الف مليون مبروك ربي يسعدهم يارب".

تعليق سامح التركي على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

تعليق أحمد جمعة على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

لقاء سويدان

وهنأت الفنانة المصرية لقاء سويدان زميلها الفنان أحمد زاهر على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال وكتبت: "ياروحي مباااارك عليهم كبرت البنوتة القمر".

تعليق لقاء سويدان على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

شذى وكريم الحسيني

وعلق الفنان كريم الحسيني على الخطوبة وقال: "مليون مبروك يا حبيب قلبي"، فيما علقت المطربة شذى وقالت: "مبروووك".

تعليق شذى على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

تعليق كريم الحسيني على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

عماد صفوف

وعلق الفنان عماد صفوت على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، وهنأ أحمد زاهر وكتب: "مبروك يا ابو العروسة.. ربنا يتمملهم بخير".

تعليق عماد صفوف على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

رامي صبري وهنادي مهنا

هنأ المطربة رامي صبري الفنان أحمد زاهر على خطوبة ابنته وقال: "اللهم بارك"، فيما كتبت الفنانة الشابة هنادي مهنا وقالت: "مبروووك".

تعليق هنادي مهنا على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

تعليق رامي صبري على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

عمرو وهبة وطه دسوقي ومحمد جمعة

وجاء أكثر التعليقات لإثارة الجدل على تهنئة احمد زاهر وليلى زاهر وهشام جمال على خطوبتهم حيث إن عمرو وهبه كتب: "أنا متعزممتش يا جو"، فيما كتب طه دسوقي: ألف ألف مبروك"، بينما هنأ محمد جمعة وقال: "مبروووك".

تعليق طه دسوقي ومحمد جمعة على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

تعليق عمرو وهبة على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

عصام السقا

وهنأ الفنان عصام السقا على خطوبة ليلى أحمد زاهر والفنان الشاب هشام جمال، وكتب: "ألف مليون مبروك حبايبي".

تعليق عصام السقا على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

خالد عليش ومينا عطا

وهنأ خالد عليش وكتب خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، وكتب: "مبروووك"، بينما علق مينا عطا وكتب: "ألف مليون مبروك ربنا يهنيكم حبيبي".

تعليق مينا عطا على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

تعليق خالد عليش على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

نجوم الرياضة يهنئون هشام جمال وليلى زاهر

وهنأ عدد من نجوم كرة القدم المصرية الفنان هشام جمال على خطوبته على ليلى أحمد زاهر، حيث كتب مؤمن زكريا: "ألف مليون مبروك"، وكتب أحمد الشيخ: "ماشاء الله مبروك يا حبيبي"، وعلق أيمن أشرف وقال: "مبرووك يا حبيبي"، فيما كتب سعد سمير وقال: "ألف مبروك ماشاء الله"، وكتب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وقال: "مبروك يا حبيبي".

تعليقات نجوم الرياضة على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

تعليق مصطفى شوبير على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

عضو مجلس إدارة الأهلي يهنئ هشام جمال

وهنأ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الفنان هشام جمال على خطوبته من ليلى زاهر أبنته الفنان أحمد زاهر وكتب: "مبروووك حبيبي".

تعليق محمد الجرحي على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال 2024

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