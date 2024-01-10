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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "متعزممتش يا جو".. نجوم الفن والرياضة يعلقون على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "متعزممتش يا جو".. نجوم الفن والرياضة يعلقون على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال
عاجل - "متعزممتش يا جو".. نجوم الفن والرياضة يعلقون على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، علق عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياض على خطوبة ليلى أحمد زاهر والفنان الشاب هشام جمال عبر حساب حساب أحمد زاهر وابنته على الانستجرام.
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أشعلت خطوبة الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان والمنتج هشام جمال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير نظرًا للأشعة التي خرجت عليهم من قبل بشأن ارتباطهما بعد العمل الفني الذي قام به سويا.
ولقى خبر خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال انتشار واسع وكبير على مواقع التواصل الإجتماعي، ونزل عليهم سيل من التهاني وسط تفاجئ من الجميع رغم أن توقع الجمهور من قبل ذلك بناءً على الكيمياء المفهومة بينهما.
عاجل - "متعزممتش يا جو".. نجوم الفن والرياضة يعلقون على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال
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وفي هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تهنئة نجوم الفن والرياضة على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.
خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال
وكشف المنتج والفنان الشاب هشام جمال عن خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر إبنة الفنان أحمد زاهر وهي ترتدي فستان أبيض، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام" وكتب:- "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".
نجوم الفن والرياضة يهنئون ليلى زاهر وهشام جمال
أحمد الشامي وتامر حسين
علق المطرب أحمد الشامي على خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، وكتب: "ألف ألف مبروك يا حبيبي وربنا يكتبهلم كل خير ويحفظهم ياارب"، بينما كتب تامر حسين: "ألف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدهم ويكملها على خير".
أشرف زكي
وعلق نقيب الفنانين الفنان القدير أشرف زكي على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، وكتب: "ألف ألف مبرووك".
إنجي علاء
فيما هنأت المنتجة الكبير إنجي علاء على قراءة فاتحة ليلى زاهر وهشام جمال، عبر حساب أحمد زاهر وكتبت:- "ألف مبروووك يا أحمد ربنا يسعدهم".
نشوى مصطفى
وهنأت الفنانة المصرية نشوى مصطفى الفنان أحمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى وهشام جمال، وكتبت: "ماشاء الله تبارك الرحمن ألف ألف مبروك ربنا يسعدهم يارب".
أحمد جمال
فيما هنأ المطرب الشاب أحمد جمال الفنان هشام جمال على قراءة الفاتحة على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وكتب: "مبروك يا حبيبي ربنا يفرح قلبكوا".
منة فضالي وروجينا
وحرصت الفنانة المصرية منة فضالي على تهنئة احمد زاهر بخطوبة أبنته ليلى زاهر وهشام جمال، وكتبت: "مبروك"، فيما علقت روجينا على الخطوبة وقالت: "ألف مليون مبروك ربنا يسعدهم".
ميرهان حسين
وعلقت الفنانة الشابة ميرهان حسين وهنأت أحمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى زاهر وهشام جمال، وكتبت: "ألف مبروك ربنا يتمملهم على خير ويفرحك بيها وبملك وتشوفهم أحسن الناس يارب".
أحمد جمعة وسامح التركي
وهنأ الفنان أحمد جمعة زميله هشام جمال على خطوبته على ليلى زاهر، وكتب:" مبروووك يا حبيبي"، فيما علق التركي وقال: "مليون مبروك الف الف مليون مبروك ربي يسعدهم يارب".
لقاء سويدان
وهنأت الفنانة المصرية لقاء سويدان زميلها الفنان أحمد زاهر على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال وكتبت: "ياروحي مباااارك عليهم كبرت البنوتة القمر".
شذى وكريم الحسيني
وعلق الفنان كريم الحسيني على الخطوبة وقال: "مليون مبروك يا حبيب قلبي"، فيما علقت المطربة شذى وقالت: "مبروووك".
عماد صفوف
وعلق الفنان عماد صفوت على خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، وهنأ أحمد زاهر وكتب: "مبروك يا ابو العروسة.. ربنا يتمملهم بخير".
رامي صبري وهنادي مهنا
هنأ المطربة رامي صبري الفنان أحمد زاهر على خطوبة ابنته وقال: "اللهم بارك"، فيما كتبت الفنانة الشابة هنادي مهنا وقالت: "مبروووك".
عمرو وهبة وطه دسوقي ومحمد جمعة
وجاء أكثر التعليقات لإثارة الجدل على تهنئة احمد زاهر وليلى زاهر وهشام جمال على خطوبتهم حيث إن عمرو وهبه كتب: "أنا متعزممتش يا جو"، فيما كتب طه دسوقي: ألف ألف مبروك"، بينما هنأ محمد جمعة وقال: "مبروووك".
عصام السقا
وهنأ الفنان عصام السقا على خطوبة ليلى أحمد زاهر والفنان الشاب هشام جمال، وكتب: "ألف مليون مبروك حبايبي".
خالد عليش ومينا عطا
وهنأ خالد عليش وكتب خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال، وكتب: "مبروووك"، بينما علق مينا عطا وكتب: "ألف مليون مبروك ربنا يهنيكم حبيبي".
نجوم الرياضة يهنئون هشام جمال وليلى زاهر
وهنأ عدد من نجوم كرة القدم المصرية الفنان هشام جمال على خطوبته على ليلى أحمد زاهر، حيث كتب مؤمن زكريا: "ألف مليون مبروك"، وكتب أحمد الشيخ: "ماشاء الله مبروك يا حبيبي"، وعلق أيمن أشرف وقال: "مبرووك يا حبيبي"، فيما كتب سعد سمير وقال: "ألف مبروك ماشاء الله"، وكتب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وقال: "مبروك يا حبيبي".
عضو مجلس إدارة الأهلي يهنئ هشام جمال
وهنأ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الفنان هشام جمال على خطوبته من ليلى زاهر أبنته الفنان أحمد زاهر وكتب: "مبروووك حبيبي".
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