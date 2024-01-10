تامر حسني لـ أمير طعيمه: شكرًا على جملة "من بعد حضنك حضني مات"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الشاعر أمير طعيمه فيديو كليب "موحشتكيش" عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات الشهير "اكس" وعلق عليه قائلًا: " من بعد حضنك حضني مات.

و كلامي يشبه للسكات

فاضل لي منك ذكريات

و اللي فاضل لي مني اه

كلماتي والحان وتوزيع احمد ابراهيم وغناء النجم الكبير وصديقي الغالي ‎مبروك علينا يا تيمو".

ليرد عليه نجم الجيل تامر حسني قائلًا: "النجم الكبير هو انت يا ميرو ومش عارف اشكرك ازاي على جملة.

( من بعد حضنك حضني مات ) ومبروك علينا الملحن المبدع احمد ابراهيم وطبعًا على

توزيعه الراقي حبيبي يا ميروووووووو".

تفاصيل كليب "موحشتكيش"

والجدير بالذكر أنه قد طرح مساء أمس نجم الجيل تامر حسني كليب "موحشتكيش" عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع وذلك بعد تشويق الجمهور للكليب، وسرعان ما نال الكليب اشادات هائلة من الجمهور.

وقد حقق كليب "موحشتكيش" نسب مشاهدات عالية عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" قد وصلت إلى 402 ألف مشاهدة في اقل من 24 ساعة وأيضًا قد احتل التريند رقم 2 على يوتيوب.

وأغنية موحشتكيش هي من ألبوم "هرمون السعادة" وهي من كلمات أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

ماذا تقول كلمات أغنية "موحشتكيش" ؟

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه..