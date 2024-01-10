في هذا الموعد.. وائل جسار يستعد لإحياء حفله الغنائي بالعراق

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء حفله الغنائي، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، بدولة العراق، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار مجموعة من أغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "مشيت خلاص، غريبة الناس، توعدينى".

وأطلق وائل جسار مؤخرًا أغنية رومانسية جديدة بعنوان "حد يحينى"، حيث تم نشرها على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة. الأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، بالإضافة إلى الهندسة الصوتية التي قام بها ماهر صلاح.

كما أطلق جسار أغنية جديدة بعنوان "لو تخاصمني" على منصة يوتيوب، حققت نجاحًا كبيرًا. الأغنية من إبداع كلمات وألحان لؤى الجوهري، وتحمل توزيعًا متميزًا من قِبل محمود يحيي وألحان أحمد زعيم.