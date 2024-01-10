رمضان 2024.. بدء تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم" لخالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت فريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" امس الثلاثاء 9 يناير، تصوير مشاهد العمل ومن المقرر عرضه في شهر الرمضاني المقبل 2024، وهو من بطولة الفنان خالد النبوى.

يعتبر مسلسل "إمبراطورية ميم" يضم 30 حلقة آخر الأعمال التي تنضم إلى أماكن التصوير، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل إمبراطورية ميم

تضمنت المشاهد الأولى من مسلسل "إمبراطورية ميم" محادثات مع خالد النبوى ونور النبوى وحلا شيحة، ومن المتوقع أن ينضم باقي فريق العمل لتصوير المشاهد في الأيام القادمة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد

قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1972، وقد تم تعديل الرواية أن تكون البطلة الام لتجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.