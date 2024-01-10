بعد الإعلان عن خطوبته على ليلى زاهر... هشام جمال يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان والمنتج هشام جمال تريند محركات بحث جوجل نظرًا، لإعلانه عن ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر، حيث

شارك "هشام " جمهوره بمجموعة من صور الخطوبة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

أحمد زاهر يهنئ ابنته بهذه الطريقة

وفي نفس السياق، هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته ليلى من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام “، وأرفق بتعليق قال فيه:” الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على المنتج والفنان هشام جمال".

وأضاف:" كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين”.

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على تهنئات واسعة من الجمهور ونجوم الوسط الفني أبرزهم الكاتبة انجي علاء الذي علقت قائلة ألف مبرووك ربنا يسعدكم فيما علق رامي جمال اللهم بارك، فيما هنأت هايدي موسى قائلة ألف مبرووك ربنا يكملكم على خير، وغيرها من التهنئات

من الدراما إلى الحقيقة... قصة حب ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

بدأت قصة حبهم في بداية مسلسل بيتنا روبرت والذي حقق رواج واسعًا في الوطن العربي، ثم قام بإخراج لها آخر أعمالها الفنية والتجربة الأولى لها كليب يحمل عنوان "كلمة أخيرة"



وبدأ الثنائي يظهرون برفقة بعضهم في الأيام الآخيرة، وارتبطت أذهان الجمهور بخبر ارتباطهم، مما نفوا هذا الأمر معلقين احنا أصدقاء ولا يوجد شئ بيننا، وتبادل الرسائل الغامضة بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل الجمهور يترقبون هذه القصة،

رسائل غامضة عبر منصات التواصل الاجتماعي مما جعلهم في حالة ترقب من الجمهور وكانت من بين أبرز الرسائل

رسالة ليلى أحمد زاهر تكشف عن سبب ارتباطها بهشام جمال

وفي وقت سابق، حرصت "ليلى "على توجيه رسالة شكر وتقدير واحترام لـ هشام جمال، حيث شاركت جمهورها بصورة لها برفقة هشام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:"أنا طول عمري بقول إنك دايما بتكون سبب في أي نجاح نجحته أو بنجحه في حياتي بعد ربنا".



وأضافت:"لكن المشروع ده أنا عايزة اشكرك علىه بشكل خاص قدام كل الناس لأني أول ما سمعتك الأغنية عشان اخد رأيك كنت مبسوط وفخور بيا جدًا".

وتابعت:"لأنك أول واحد وقفني قدام مايك وأول لما طلبت منك إنك تخرجلي الكليب ما ترددتش للحظة رغم إنك كنت مشغول قوي ووراك 3000 حاجة ما شاء الله ومع ذلك مقصرتش معايا ولا مع الكليب لحظة".

وأشارت:" كل حاجة خدت حقها الحمد الله وده يدل على إنك راجل محترف جدًا في الشغل وعلى المستوى الإنساني أخويا وأقرب صديق ليا اللي دايمًا بيشجعني وفي ظهري".

ليلى أحمد زاهر:" شكرًا يا أجدع وأنضف أخ في الدنيا وربنا يكرمك يارب "

وواصلت:" شكرًا يا هشام على كل لحظة اديتها للكليب ده من جوه قلبك والحمدلله الرسالة الفنية اللي انت قدمتها في الكليب وصلت لناس كتير الحمد لله شكرًا يا أجدع وأنضف أخ في الدنيا وربنا يكرمك يارب في كل أعمالك الجاية ويارب دايمًا ناجح".