القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر والمخرج هشام جمال، محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن أعلنا رسميًا ارتباطهما، بنشر صورة جمعتهم خلال قراءة الفاتحة، في أجواء عائلية.

ننشر التفاصيل الكاملة عن خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

ننشر التفاصيل الكاملة عن خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

انتشرت شائعات كثيرة، خلال الفترة الماضية، وبشكل خاص بعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت، حول وجود علاقة عاطفية بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، ولكن تمكن الثنائي من إخفاء علاقتهم.

ونشر الفنان أحمد زاهر عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، صورًا لقراءة الفاتحة، وعلق عليها قائلًا: “الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين”.

وشارك هشام جمال، صورًا لخطوبته على ليلى زاهر، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وعلق قائلًا: ""الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا. من أيام قليله كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبه قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

أكدت الفنانة ليلى زاهر كثيرًا، أن علاقتها بـهشام جمال، تتمثل في الصداقة والعمل، مُشيرة إلى أنها تأخذ برأيه دائمًا في جميل الأشياء؛ لأنها تثق فيه.

موعد خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

لم يكشفا الثنائي ليلى زاهر وهشام جمال عن موعد الخطوبة، حيث أشار جمال إلى أنها ستكون قريبًا، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

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آخر أعمال ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

ننشر التفاصيل الكاملة عن خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

انتج هشام جمال أغنية كلمة أخيرة لـليلى زاهر، في العام الماضي، وتعد هذه الأغنية أول عمل غنائي لليلى زاهر.

وقالت ليلى زاهر عن هشام جمال: “هو أول حد وقفني أمام مايك وخلاني أغني، ولما سجلت الأغنية سمعته وكنت عايزة رأيه، ولما سمع الأغنية قالي لو هتتصور وأنا هخرجها ليكي”.

وعلق هشام جمال على هذا التعاون قائلًا: “مبسوط جدًا بالمستوى الفني لأول تجربه غنائيه لـ ليلى احمد زاهر من كلمات الشاعر محمد حسن ولحن وتوزيع رائعين من الموهوب إسلام زكي ومبسوط وراضي عن مستوى الكليب كمان الحمد لله، مبروك يا ليلى ومبروك للمحترم أحمد زاهر وتستاهلوا كل خير ونجاح ومبروك لمعين وشركة كروم أول إنتاج لـ ليلى وشكرًا بجد لكل الناس اللي تعبت معانا في الكليب والحمد لله أن ربنا وفقنا”.