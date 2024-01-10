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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان أحمد زاهر، وجود علاقة عاطفية بين أبنته ليلى زاهر والمخرج هشام جمال، وذلك بعدما قام بنشر صور تجمعهم، مُشيرًا إلى أنها صورة قراءة الفاتحة بين أبنته ليلى زاهر وهشام جمال.

رسميا.. موعد خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال في هذا التوقيت

رسميا.. موعد خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال في هذا التوقيت

لم يكشفا الثنائي ليلى زاهر وهشام جمال عن موعد الخطوبة، حيث أشار جمال إلى أنها ستكون قريبًا، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

وشارك هشام جمال، صورًا لخطوبته على ليلى زاهر، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وعلق قائلًا: ""الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا. من أيام قليله كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبه قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

أكدت الفنانة ليلى زاهر كثيرًا، أن علاقتها بـهشام جمال، تتمثل في الصداقة والعمل، مُشيرة إلى أنها تأخذ برأيه دائمًا في جميل الأشياء؛ لأنها تثق فيه.

أعمال ليلى زاهر وهشام جمال

كان أول أعمال ليلى زاهر وهشام جمال، مسلسل في بيتنا روبوت الذي عُرض في رمضان 2021 و2022، وشهد علاقة الثنائي الكثير من الشائعات بشأن ارتباطهم.

وتتمحور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد

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وشارك في مسلسل في بيتنا روبوت، كلًا من الراحلة دلال عبدالعزيز في الجزء الأول، وشيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، والعمل من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

رسميا.. موعد خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال في هذا التوقيت

انتج هشام جمال أغنية كلمة أخيرة لـليلى زاهر، في العام الماضي، وتعد هذه الأغنية أول عمل غنائي لليلى زاهر.

وقالت ليلى زاهر عن هشام جمال: “هو أول حد وقفني أمام مايك وخلاني أغني، ولما سجلت الأغنية سمعته وكنت عايزة رأيه، ولما سمع الأغنية قالي لو هتتصور وأنا هخرجها ليكي”.

وعلق هشام جمال على هذا التعاون قائلًا: “مبسوط جدًا بالمستوى الفني لأول تجربه غنائيه لـ ليلى احمد زاهر من كلمات الشاعر محمد حسن ولحن وتوزيع رائعين من الموهوب إسلام زكي ومبسوط وراضي عن مستوى الكليب كمان الحمد لله، مبروك يا ليلى ومبروك للمحترم أحمد زاهر وتستاهلوا كل خير ونجاح ومبروك لمعين وشركة كروم أول إنتاج لـ ليلى وشكرًا بجد لكل الناس اللي تعبت معانا في الكليب والحمد لله أن ربنا وفقنا”.