القاهرة - محمد ابراهيم - أحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بقراءة الفاتحة على المخرج هشام جمال، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، في أجواء عائلية.

وفجأت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها، ونشرت صورًا برفقة المنتج والمخرج هشام جمال، تعلن فيها قراءة الفاتحة، وذلك بعد أسابيع وأيام كثيرة من الشائعات والتكتم والتكهنات.

ونفت ليلى زاهر، في أوقات سابقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بهشام جمال، مؤكدة أن العلاقة بينهم صداقة لا أكثر.

تعرف على فرق السن بين هشام جمال وليلي أحمد زاهر "التفاصيل"

تعرف على فرق السن بين هشام جمال وليلي أحمد زاهر "التفاصيل"

يبلغ هشام جمال من العمر 31 عامًا، فيما تبلغ ليلى زاهر من العمر 21 عامًا.

موعد خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

لم يكشفا الثنائي ليلى أحمد زاهر وهشام جمال عن موعد الخطوبة، حيث أشار جمال إلى أنها ستكون قريبًا، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

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مسلسل في بيتنا روبوت

كان أول أعمال ليلى زاهر وهشام جمال، مسلسل في بيتنا روبوت الذي عُرض في رمضان 2021 و2022، وشهد علاقة الثنائي الكثير من الشائعات بشأن ارتباطهم.

وتتمحور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد

وشارك في مسلسل في بيتنا روبوت، كلًا من الراحلة دلال عبدالعزيز في الجزء الأول، وشيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، والعمل من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

تعرف على فرق السن بين هشام جمال وليلي أحمد زاهر "التفاصيل"

انتج هشام جمال أغنية كلمة أخيرة لـليلى زاهر، في العام الماضي، وتعد هذه الأغنية أول عمل غنائي لليلى زاهر.

وقالت ليلى زاهر عن هشام جمال: “هو أول حد وقفني أمام مايك وخلاني أغني، ولما سجلت الأغنية سمعته وكنت عايزة رأيه، ولما سمع الأغنية قالي لو هتتصور وأنا هخرجها ليكي”.

وعلق هشام جمال على هذا التعاون قائلًا: “مبسوط جدًا بالمستوى الفني لأول تجربه غنائيه لـ ليلى احمد زاهر من كلمات الشاعر محمد حسن ولحن وتوزيع رائعين من الموهوب إسلام زكي ومبسوط وراضي عن مستوى الكليب كمان الحمد لله، مبروك يا ليلى ومبروك للمحترم أحمد زاهر وتستاهلوا كل خير ونجاح ومبروك لمعين وشركة كروم أول إنتاج لـ ليلى وشكرًا بجد لكل الناس اللي تعبت معانا في الكليب والحمد لله أن ربنا وفقنا”.