في أقل من 12 ساعة.. تامر حسني يقترب من 500 ألف مشاهدة لكليب "موحشتكيش"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر نجم الجيل تامر حسني التريند ومواقع التواصل الإجتماعي وموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وذلك بسبب طرحه كليب "موحشتكيش" الذي طرحه مساء أمس عبر جميع منصات الإستماع وسرعان ما تصدر التريند وحظي بالمشاهدات العالية والتعليقات الإيجابية الكثيرة.

حيث تصدر كليب "موحشتكيش" التريند الثاني بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد اقتربت نسبة مشاهداته إلى النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه.

تعليقات الجمهور على كليب موحشتكيش

وأشاد الجمهور بالكليب كثيرًا حيث جاءت بعض تعليقات الجمهور كالآتي:-

(كليب تحفة، جميل جدًا، يا الله على إحساس تامر، ازاي الكليب متكامل كدة، روعة حقيقي،بجد ابداع فوق الخيال، انا مش عارف ابطل اسمع الأغنية وأشوف الكليب بجد، دراما تامر حسني غير، ملك التريند جه، انا من ساعتها مبطلتش اسمع غيرها بجد تحفه اتيموووو، انا لحالي صرت سامعتها فوق الالف مرة، الكليب جمدان عشان من اخراجك يا عبقري طول عمري بقول عليك عبقري، مبتعملش غير عظمه برافو يا تيمو ومش جديد عليك والله (بتبهرني دايما)، تامر حسني اسم لن يتكرر بعد) وغيرها الكثير.

فريق عمل كليب موحشتكيش

وأغنية موحشتكيش هي من ألبوم "هرمون السعادة" وهي من كلمات أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

ماذا تقول كلمات أغنية "موحشتكيش" ؟

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه..