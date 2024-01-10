نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات أحمد داش ببرنامج "كلمة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان أحمد داش محركات البحث نظرًا، لظهوره ببرنامج كلمة آخيرة، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وكشف داش عن بدايته الفنية وعن أمنيته وغيرها من الأمور.

أحمد داش:"لعبت كرة أصلا في إنبي والتمثيل لم يكن حلمي"

وقال داش: "لعبت كرة أصلا في إنبي والتمثيل لم يكن حلمي، كنت لاعب كورة بلعب 10 وبدايتي في التمثيل كانت من بوابة الإعلانات، كان وقتها شعري كيرلي، عملت إعلانات لمدة عام ونصف العام، قبل أن أخوض تجربة التمثيل".



وأضاف:"عام 2023 كان عام مميز بالنسبة لي، حيث حققت فيها البطولة الرابعة في أعمالي الفنية منذ بدايتي ".



أحمد داش يكشف عن أسباب احترافه المجال الفني

وتابع:"الرياضة ساعدتني على الأكشن، لكن اللي ساعدني أكتر ورش الرقص التي مارستها وتلقيتها، وورش التمثيل، بالإضافة للرياضة بتعمل تحكم في الجسم بشكل كبير، ويساعد على تحريك العضلات بحرية، وربط العضلات بالمخ حتى تكون "لغة الجسد أكبر وأكثر مصداقية".



وأشار: "مكنتش مخطط فضلت أفكر لسنوات، وتركت الإعلانات، ثم بعد ذلك بدأت في مسلسل أمبراطورية ميم، وأحببت التمثيل، لأنه بيساعد الإنسان على التعبير".



أحمد داش يكشف عن أهم أحلامه

وواصل:"نفسي أوصل لدرجة الراحة في حياتي، وهذا على الصعيد الشخصي، لكن على مستوى الفن، نفسي أوصل أني أشتغل مع داود عبدالسيد".

أحمد داش: "نفسي أعمل فيلم زي الكيت كات والشهرة مش حلمي"

واختتم:" الشهرة مش حلمي، ولا الفلوس، وإلا كان الأسهل الاستمرار في الرياضة.. ونفسي أعمل فيلم زي الكيت كات".



آخر أعمال الفنان أحمد داش

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد داش مسلسل "جعفر العمدة "، والذي حقق صدى واسع في مصر والوطن العربي، وحصد على اشادات واسعة في الوطن العربي، ونال على العديد من الجوائز،

فيما شارك بنفس العام من خلال مسلسل الصندوق والذي حقق نجاحات واسعة فور عرضه على الشاشة.