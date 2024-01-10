نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم ميدو في فيلم "الحريفة".. تعرف على أبرز لاعبي كرة القدم اللذين اتجهوا للتمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحظى كرة القدم بشعبية واسعة عبر العالم، وتعتبر الرياضة المحبوبة للجماهير، ويتمتع لاعبي كرة القدم بشعبية هائلة، وبعضهم استغل حب الجمهور الكبير لهم، واتجهوا لمجال التمثيل،كان آخرهم أحمد حسام ميدو الذي شارك في فيلم "الحريفة" الذي يعرض حاليًا في السينمات، وفي السطور التالية نرصد أسماء لاعبي كرة القدم اللذين اتجهوا قبله للتمثيل.

صالح سليم في فيلم "الشموع السوداء"



ويعتبر من أشهر لاعبي كرة القدم صالح سليم، الذي ترك عمله في النادي الأهلي بسبب حبه للتمثيل، ومن أفلامه "السبع بنات"، "الشموع السوداء" الذي يعد من أنجح أدواره، فيلم "الباب المفتوح".

تجربة كابتن إكرامي في السينما



يعد كابتن إكرامي من أشهر حراس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث شارك في أربع أفلام وهم يارب ولد"، و"رجل فقد عقله" و"مرسى فوق ومرسى تحت"، وفيلم "إحنا بتوع الإسعاف.

أحمد صلاح حسني



بعد اعتزاله كرة القدم اتجه أحمد صلاح حسني إلى مجال الفن وحقق نجاحًا كبيرًا وشارك في العديد من المسلسلات من بينهم:"حكايات بنات، ختم النمر، سوق الكانتو، الفتوه".



مشاركة أحمد حسام ميدو في فيلم "الحريفة"



انضم أحمد حسام ميدو لتجربته الأولى في السينما، وذلك من خلال مشاركته في فيلم”الحريفة”الذي يعرض حاليًا في السينمات.



وتصدر المركز الثاني في شباك التذاكر، ويعد فيلم "الحريفة" هو تجربة استثنائية مرحة اعتمدت على عنصر الشباب بكل أساسيًا لمناقشة أحداث الملاعب في كرة القدم بطريقة طريفة، وكيفية تحقيق الفوز في الدقائق النهائية من عمر المباراة.

تفاصيل فيلم “الحريفة”



تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

أبطال فيلم “الحريفة”



ويذكر أن يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.