نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صورة جماعية لصناع Stranger Things تعلن عودة العمل على الموسم الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Stranger Things صورة رسمية يعلن منها انطلاق إنتاج الموسم الخامس والأخير رسميًا.

ونقلت ديلي ميل، الصور التي تداولها نجوم المسلسل، معلنين من خلالها انطلاق الإنتاج والتصوير بعد تأجيل استمر لعام كامل بسبب ازمة اضرابات هوليوود.

مسلسل Stranger Things

وسبق أن كشفت تسريبات عن عودة العمل رسميًا لتصوير مشاهد الموسم الخامس الختامي من مسلسل Stranger Things، بعد تسريب لقطات من موقع التصوير.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل، يتضح أنها من مدينة هوكنز، الموقع الذي يشهد الأحداث بالمسلسل، وهو أحد مواقع التصوير الخارجية بمدنة أطلنطا بولاية جورجيا.

وكان قد بشر النجم ديفيد هاربر بعودة تصوير مشاهد مسلسل Stranger Things في اقرب وقت ممكن، بعد أن انتهت رسميا حالة الإضراب التي عاشتها هوليوود في الشهور الماضية.

ووفق ما ذكرت ديلي ميل، تحدث هاربر في حوار جديد عن توقف التصوير الذي كان سببا مباشرا في تأجيل عرض الموسم الختامي، من عام 2024 إلى عام 2025.

تأثير أزمة التأجيل

وعاد المنتج والمخرج شون ليفي إلى الواجهة ليناقش تأجيل عرض الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things وكذلك التحديات التي تطرأ بسبب تقدم أبطال المسلسل في العمر.

وفقًا لموقع "ديد لاين"، أكد ليفي أنه لن يعتمد على التكنولوجيا الذكية للحد من آثار تقدم العمر على مظهر أبطال المسلسل الشباب. سابقًا، أكد أن استخدام مهارات المكياج سيكون كافيًا للتعامل مع هذه القضية.

في حديثه حول الموسم الختامي، شدد المخرج والمنتج المنفذ للمسلسل على أنه لا يولي أي اهتمام خاص لهذا الأمر.

وأشار إلى أن فنون المكياج تمكن من تعديل مظهر الأبطال بشكل يتناسب مع الأعمار المستهدفة، مما يوضح استعداده للتعامل مع تحديات تقدم العمر بطرق فنية دون الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.

موسم ختامي

من ناحية أخرى، تحدثت الممثلة الشابة مايلي بوبي براون عن مسارها الفني وشهرتها المتزايدة بفضل مشاركتها في مسلسل Stranger Things الذي تنتجه Netflix كجزء من مشاريعها الأصلية.

وأكدت مايلي أنها مستعدة الآن لوداع هذا العمل نهائيًا والبحث عن فرص لتقديم أعمال سينمائية تعبّر عن شخصيتها بشكل أكبر.