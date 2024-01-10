القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان هشام جمال خبر خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، ونشر صورًا للحظة قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام.

أحمد زاهر يعلق علي خوبة ليلي زاهر وهشام جمال

وعلق الفنان أحمد زاهر، والد ليلى زاهر، على خبر خطوبة ابنته وقراءة الفاتحة في هذا اليوم المميز.

وقام بنشر صور من الحفل العائلي على حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلًا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله على أن اكتملت قراءة الفاتحة لابنتي ليلى وابني وحبيبي هشام جمال.

أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

نتمنى الأفضل للعروسين ونبارك من القلب لحبيبة قلبي وروحي ليلى، نسأل الله أن يسعدهما وأن يحميهما من العين"، وهذه هي آخر ظهور لـ ليلى زاهر.

وشاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام بصور جديدة لها.

فستان خطوبة ليلي احمد زاهر

اختارت ليلى أحمد زاهر فستانًا من العلامة التجارية Mamzi، بلون أبيض، وزينته بحمالات ملونة من التول، يصل سعر الفستان إلى 25 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى أحمد زاهر مكياجًا بسيطًا وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

تتميز ليلى أحمد زاهر دائمًا بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

آخر أعمال ليلى زاهر

شاركت ليلي أحمد زاهر في مسلسل "تلت التلاتة" في رمضان 2023، والذي شارك في بطولته غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبد الله، وتأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

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أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال