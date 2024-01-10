القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان هشام جمال عن خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وقام بنشر صور للحظة قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام.

أثارت خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال اهتمام الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثيرون عن فارق العمر بينهما، حيث سبقها هشام جمال في مجال الفن بعدة سنوات.

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

ليلى زاهر تبلغ من العمر 20 عامًا، بينما يكبرها هشام جمال بعشر سنوات، حيث يبلغ من العمر 30 عامًا.

تم تداول العديد من الشائعات حول علاقة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد نجاحهما في مسلسل "في بيتنا روبوت" وتعاونهما المثمر خلال الفترة الماضية.

مسلسل في بيتنا روبوت

يتناول مسلسل "في بيتنا روبوت" قصة شاب يُدعى يوسف الذي يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي ذو ذكاء اصطناعي.

وعندما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، تتغير حياته وحياة عائلته بشكل جذري، خاصةً بظهور منافس يصنع روبرت جديد.

ليلي احمد زاهر وهشام جمال

يشارك في بطولة المسلسل "في بيتنا روبوت 2" كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال