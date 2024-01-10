فن ومشاهير

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان هشام جمال عن خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وقام بنشر صور للحظة قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام.

أثارت خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال اهتمام الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثيرون عن فارق العمر بينهما، حيث سبقها هشام جمال في مجال الفن بعدة سنوات.

10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

ليلى زاهر تبلغ من العمر 20 عامًا، بينما يكبرها هشام جمال بعشر سنوات، حيث يبلغ من العمر 30 عامًا. 

تم تداول العديد من الشائعات حول علاقة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد نجاحهما في مسلسل "في بيتنا روبوت" وتعاونهما المثمر خلال الفترة الماضية.

مسلسل في بيتنا روبوت

يتناول مسلسل "في بيتنا روبوت" قصة شاب يُدعى يوسف الذي يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي ذو ذكاء اصطناعي.

وعندما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، تتغير حياته وحياة عائلته بشكل جذري، خاصةً بظهور منافس يصنع روبرت جديد.

2afddd6dbd.jpg
ليلي احمد زاهر وهشام جمال

يشارك في بطولة المسلسل "في بيتنا روبوت 2" كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

اقرأ أيضًا.. تعرف على فرق السن بين هشام جمال وليلي أحمد زاهر "التفاصيل"


اقرأ أيضًا.. خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال 2024.. كلمات تجمع بين الدفء والأبوة والمحبة

اقرأ أيضًا.. أجمل 10 صور جمعت ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

 

d253dfef8b.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
9dd04c341c.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
2f75d4f2f7.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
a4d0861de6.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
0b13b5e6b5.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

 

30765d44dd.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
35ccf3664c.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
ef959cd46d.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
d1a6030e71.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
116f0885a0.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
1682b29507.jpg
10 سنوات فرق العمر بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا