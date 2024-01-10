نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لإيما ستون بعد الفوز بالجولدن جلوب بهذا العرض الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة إيما ستون بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد The Curse بحضور زوجها ديف مكاري، في منطقة بيفرلي هيلز.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور الثنائي لعرض خاص ترويجي أخير للمسلسل، بعد فوز كبير لإيما ستون خلال حفل جوائز جولدن جلوب، بحصدها لجائزة أفضل ممثلة في عمل سينمائي كوميدي أو موسيقي عن فيلم poor things.

مسيرة مميزة

والفيلم الجديد للنجمة إيما ستون الذي حصدت عنه الجائزة، يضاف لمجموعة رائعة من الأعمال السينمائية التي قدمتها إيما ستون عبر مسيرتها السينمائية.

وكان من أهم الأعمال السينمائية التي شاركت في بطولتها ايما ستون، في ايزي ايه، وفيلم جانجستر سكواد، وفيل "ذا هيلب".

وكانت قد حصدت إيما ستون أول جائزة أوسكار لها في مسيرتها الفنية، عن ظهورها في بطولة فيلم "لا لا لاند"، من تأليف وإخراج ديميان جازيل.

هذا الفيلم شارك في بطولته النجم رايان جوسلينج، وحصدت عنه ايما ستون جائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي.

poor things

هذا الفيلم طرح للعرض عام 2023، وتشارك إيما ستون في بطولته مع النجم ويليام دافو، ونجم أفلام مارفل مارك رفالو، والنجم ذو الأصول المصرية رامي يوسف، والكوميديان جيرو كارميشيل.

الفيلم تعود به إيما ستون للمشاركة في بطولة اعمال كوميدية للسينما، بعد مشاركتها في عدد كبير من الأعمال الدرامية.

يطرح لإيما أيضًا حاليًا أعمال أخرى بعنوان The Favourite و The Curse، والجزء الثاني من فيلم "كرويلا دوفيل"، الذي تستكمل به قصة ديزني الشهيرة.