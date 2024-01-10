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أحمد جودة - القاهرة - أقام المنتج والفنان هشام جمال احتفالًا بقراءة الفاتحة للفنانة ليلى أحمد زاهر، بحضور والدها، في جلسة عائلية، ومن المقرر أن يحتفلوا بالخطبة في الأيام المقبلة.

من هو هشام جمال خطيب ليلي أحمد زاهر؟

تصدر هذا الخبر التريند بعد إعلانهما عن خطوبتهما قبل ساعات قليلة فقط، فيما يلي بعض المعلومات الرئيسية عن هشام جمال:

وُلد هشام جمال في 1 يونيو 1993، وهو يتمتع بتنوع اهتماماته في مجالات الإنتاج والتلحين والغناء والتمثيل.

أسس شركة موسيقية في عام 2010 عندما كان عمره 16 عامًا، وبذلك أصبح أحد أصغر منتجي الوسط الفني.

قدمت الشركة فيديو كليب "فيسبوكي" للفنان أحمد مكي، وقدمت أيضًا أغاني للفنانة أنغام مثل "أنا ساندة عليك" و"أجمل مكان".

قدمت الشركة أول ألبومات الفنانة دنيا سمير غانم في عام 2013.

تعاون هشام جمال مع الفنان تامر حسني في أغنية "يا ساتر يارب".

أنتج الأعمال الدرامية البارزة للفنانة دنيا سمير غانم مثل "لهفة" و"نيللي وشريهان" و"بدل الحدوتة 3" و"في اللالالاند".

أنتج برنامج "ثلاثة في واحد" للفنانة شيماء سيف.

قدم إعلانًا بعنوان "ارسم قلب" وهديته لمؤسسة مجدي يعقوب، وشارك فيه النجوم إسعاد يونس وأحمد حلمي ودنيا سمير غانم ومحمود الخطيب ومحمد حماقي.

أسس فرقة بوي باند وأصدرت ألبومًا في عام 2014.

يربط هشام جمال علاقة عمل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بدأت بمشاركة الخطيب في إعلان "ارسم قلب"، وتضمنت تنظيمه لعدد من الحفلات داخل النادي الأهلي. وقدم هشام جمال أغنية "الأهلي القمة" التي غناها رامي جمال وأحمد سعد، وكتبها أيمن بهجت قمر.

شارك في تقديم مسلسل "في بيتنا روبوت" في المواسم الأول والثاني.

نتمنى لهشام جمال وليلى أحمد زاهر قصة حب سعيدة وناحتفل المنتج والفنان هشام جمال بقراءة الفاتحة على ليلى أحمد زاهر، بحضور والدها، في جلسة عائلية قبل أن يحتفلوا بالخطبة خلال الأيام المقبلة.

وقد تصدر العروسان التريند بعد إعلانهما عن ارتباطهما قبل ساعات قليلة. في السطور التالية سنستعرض أبرز المعلومات عن هشام جمال، المنتج والفنان:

هشام جمال ولد في 1 يونيو عام 1993، ويشتهر بتنوع اهتماماته في مجالات الإنتاج والتلحين والغناء والتمثيل.

أسس شركة موسيقية في عام 2010 عندما كان عمره 16 سنة، وبذلك أصبح أصغر منتجي الوسط الفني.

قدمت الشركة فيديو كليب "فيسبوكي" للفنان أحمد مكي، وأنتجت أغنيتين للفنانة أنغام وهما "أنا ساندة عليك" و"أجمل مكان".

أنتجت الشركة أول ألبومات الفنانة دنيا سمير غانم في عام 2013.

تعاون هشام جمال مع الفنان تامر حسني في أغنية "يا ساتر يارب".

قام بإنتاج أعمال درامية هامة للفنانة دنيا سمير غانم مثل "لهفة" و"نيللي وشريهان" و"بدل الحدوتة 3" و"في اللالالاند".

أنتج برنامج "ثلاثة في واحد" للفنانة شيماء سيف.

شارك في إعلان ارسم قلب وهديته لمؤسسة مجدي يعقوب، وشارك فيه النجوم إسعاد يونس وأحمد حلمي ودنيا سمير غانم ومحمود الخطيب ومحمد حماقي.

قام بتأسيس فرقة بوي باند وأصدرت ألبومًا في عام 2014.

علاقة هسام جمال بالخطيب

يمتلك علاقة عمل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بدأت بمشاركة الخطيب في إعلان ارسم قلب، وشملت تنظيم العديد من الحفلات داخل النادي الأهلي. قدم أيضًا أغنية "الأهلي القمة" التي غناها رامي جمال وأحمد سعد، وكتبها أيمن بهجت قمر.

شارك في تقديم مسلسل "في بيتنا روبوت" في جزأيه الأول والثاني.

وبهذه الطريقة، احتفل هشام جمال وليلى أحمد زاهر بقصة حبهما:

من هو هشام جمال خطيب ليلي أحمد زاهر؟

من هو هشام جمال خطيب ليلي أحمد زاهر؟