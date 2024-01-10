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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت ليلي أحمد زاهر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اعلان والدها الفنان أحمد زاهر عن خبر خطوبتها من المنتج هشام جمال، عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

من هي ليلي أحمد زاهر؟

ليلى هي ابنة الفنان أحمد زاهر، وقد أعرب والدها عن تعليمه لابنتيه الصغيرتين، ليلى وملك، حفظ القرآن وأهمية الصلاة، وأكد أن ذلك يمنعهما من أداء أدوار الإغراء في الفن إذا قررتا الاستمرار في مجال التمثيل.

وقد قررتا الدخول في عالم التمثيل بناءً على إقناع من صديق والدهما منذ 13 عامًا، تامر حسني، وشاركتا معه في فيلم "عمر وسلمى 2".

من هي ليلي أحمد زاهر؟

ومع ذلك، توقفا عن العمل في حتي وصلا إلى سن الرشد وحددا رغبتهما في مواصلة التمثيل أو الانتقال إلى تخصصات أخرى. وعلى الرغم من ذلك، يتمنى والدهما ألا يعودا إلى التمثيل بسبب طبيعة المجال ومتطلباته الشاقة.

وقد أكد أن التمثيل ليس له تأثير سلبي على ملك وليلى، حيث أنهما متفوقتان في دراستهما ويحفظان القرآن الكريم ويواظبان على الصلاة.

من هي ليلي أحمد زاهر؟

وأشار إلى أن هذه التربية التي يحصلون عليها تحميهما في عالم الفن، وأنه من المستحيل أن يلعبا أدوار الإغراء في المستقبل إذا قررتا العودة للتمثيل عندما يكبران.

من هي ليلي أحمد زاهر؟

ومع ذلك، فإن الشهرة بحد ذاتها تشكل عبئًا عليهما، حيث يضطران لتأخير عودتهما من المدرسة بسبب زحام الأطفال الذين يرغبون في التقاط الصور معهما، وتمت قراءة فاتحة ليلي زاهر على المنتج والمغني هشام جمال.

اعمال ليلي احمد زاهر

بالنسبة لأعمال ليلى زاهر، فقد شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

بعض أفلامها تشمل "كابتن هيما" عام 2008.

"عمر وسلمى 2" عام 2009.

"محترم إلا ربع" عام 2010.

و "كلبي دليلي" عام 2013.

ومن بين المسلسلات التي شاركت فيها "برة الدنيا" عام 2010.

"بنات العيلة" عام 2012.

و "الفتوة" عام 2020.

كما قدمت أيضًا برنامج "هزر فزر مع لولي" في عام 2021.