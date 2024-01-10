الخميس.. عرض الفيلم الوثائقي "أجساد بطولية" بسينما الإبداع

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض سينما مركز الابداع الفني التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الفيلم الوثائقي السوداني "أجساد بطولية" في السادسة مساء الخميس المقبل الموافق 11 يناير الجاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تناول الهوية السودانية في الفيلم السينمائي



يعقب العرض ندوة بعنوان "تناول الهوية السودانية في الفيلم السينمائي" تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على بحضور مخرجة الفيلم سارة سليمان.

أنشطة سينما الابداع



يأتي العرض ضمن فعاليات أنشطة "خميس السينما" والذي يتضمن عروض أفلام متنوعة من حيث النوع، المدة الزمنية والقضايا المتنوعة المختلفة،كما يستهدف عروض خميس السينما صناعة من الشباب المستقلين،الهواة والمحترفين، ويعقب عروض الأفلام حلقات نقاشية مع الصناع والجمهور العام والمتخصص، وذلك للتبادل الثقافي السينمائي بين الاجيال السينمائية المختلفة.



نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.