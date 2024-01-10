نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها في كليب " موحشتكيش" مع تامر حسني.. ثراء جبيل تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ثراء جبيل، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد ظهورها في فيديو كليب “موحشتكيش” مع نجم الجيل تامر حسني، وتألقت في الكليب بإطلالة هادئة ورومانسية، والأغنية ضمن ألبوم “ هرمون السعادة ” كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله.

رسائل حب وتقدير بين ثراء جبيل وتامر حسني

وحرصت ثراء جبيل على تقديم شكر للفنان تامر حسني بعد طرح كليب “ موحشتكيش ” عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، قائلة: “أخيرًا الكليب نزل أنا سعيدة جدًا لاختيارى إنى أكون جزءا من كليب للفنان اللى بحبه أوى وبحب أغانيه وبيضحكنى من قلبى استمتعت بكل لحظة فى الأغنية”.

وتابعت: "شكرًا ليك يا تامر على اهتمامك وإحساسك بكل تفصيلة عشان كل اللى حواليك يطلعوا بالصورة الراقية دى".

رسالة تامر حسني لثراء جبيل

ورد تامر حسني على ثراء جبيل قائلًا: "يا ثراء والله أنا اللي فخور بأدائك الرائع مبسوط بأدائك من قلب الفنان اللى بتحبيه من وإنتى صغيرة والمخرج اللي وقفتي تمثلي قدامه ما شاء الله كل الناس حاسة إحساسك الجميل، اختياري ليكي كان في محله، فعلًا تستحقي كل الخير والنجاح وأنا شايفك قريب جدًا في مكانه كبيرة أوي أوي بإذن الله".

زواج ثراء جبيل

ومن ناحية أخرى، احتفلت الفنانة ثراء جبيل بزفافها مؤخرًا، ونشرت فيديو لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” أثناء مراسم حفل زفافها في أمريكا، وعلقت عليه قائلة: "بعد ما كان مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس 25\12\2023.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".

آخر أعمال ثراء جبيل

شاركت ثراء جبيل مؤخرًا في مسلسل "ورق التوت" مع شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.