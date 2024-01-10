نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر شبكة ليلي أحمد زاهر Layla Ahmed Zaher " تفاصيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليلى أحمد زاهر Layla Ahmed Zaher، هشام جمال Hisham Gamal.. بعد انتشار خبر خطوبة الفنانة ليلى أحمد زاهر Layla Ahmed Zaher على المنتج هشام جمال Hisham Gamal، يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن سعر شبكة ليلى أحمد زاهر.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول سعر شبكة ليلى أحمد زاهر، بالإضافة إلى كافة التفاصيل الخاصة بالخطوبة.

سعر شبكة ليلي أحمد زاهر Layla Ahmed Zaher " تفاصيل"

سعر شبكة ليلى أحمد زاهر

نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بسعر شبكة الفنانة ليلى أحمد زاهر، أن سعر الشبكة تجاوز ملايين الجنيهات، كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا أن الشبكة كانت عبارة عن دبلة من الألماس مع طقم مجوهرات قدر بملايين الجنيهات.

خطوبة ليلى أحمد زاهر على هشام جمال

ومن الجدير بالذكر، كان الفنان أحمد زاهر قد أعلن عبر حسابه الشخصي بانستجرام، عن خب خطوبة نجله ليلى أحمد زاهر، قائلا: "الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على المنتج والفنان هشام جمال كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

فارق العمر بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

يكبر هشام جمال، الفنانة ليلى أحمد زاهر بعشر سنوات حيث أنها من مواليد 2003 أي تبلغ من العمر 20 عام، بينما هو من مواليد 1993 أي يمتلك من العمر 30 عام.

موعد خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

يحتفظ الثنائي المميز ليلى زاهر وهشام جمال بسرّ موعد خطوبتهما، حيث ألمح جمال إلى أنها ستكون في الأيام القادمة دون الكشف تفاصيل إضافية.

وفي خطوة مفاجئة، نشر هشام جمال صور خطوبته على ليلى زاهر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مُعلنًا: "الحمد لله، بداية عام 2024 تنطلق بخبر سعيد. قبل أيام قليلة كنا نقرأ الفاتحة ونتوقع الخطوبة قريبًا. نتمنى من الجميع دعواتهم لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

ارتباط هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وكانت قد انتشرت الكثير من الشائعات حول ارتباط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال وذلك بعد تعاونهما الفني المثمر خلال الفترة الماضية خاصة مع نجاح مسلسل في بيتنا روبوت، والذي تدور أحداثه حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

ويجدر الإشارة إلى أن مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.