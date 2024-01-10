نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطبة ابنته.. هشام جمال يوجه رسالة لـ أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المنتج والفنان هشام جمال عن سعادته بخطبة لـ ليلى أحمد زاهر، حيث حرص على توجيه رسالة لـ الفنان أحمد زاهر، بعد خطبته لابنته، وأيضًا بعد تعليق الآخير له، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق هشام جمال على منشور أحمد زاهر، قائلًا: "أنت اللي صاحبي وأخويا ويشرفني أناسب بني آدم محترم، عرف يربي بناته زيك، أنت وهدى يا حبيبي".

أحمد زاهر يهنئ ابنته بهذه الطريقة

ومن جانبه، حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة ابنته ليلى، وخطيبها هشام جمال بخطبتهما، من خلال مشاركته بعدة صور للعروسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة" انستجرام"، وأرفق بتعليق قال فيه:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى، على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، متمنين لهم حياة سعيدة، بينما علق هشام جمال على هذه التهنئة كالتالي:" أنت اللي صاحبي وأخويا ويشرفني أناسب بني آدم محترم، عرف يربي بناته زيك، أنت وهدى يا حبيبي".

خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر

فاجأ الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر جمهوره أمس، بإعلان خطبتها رسميًا، حيث شارك هشام جمهوره بـ عدة صور لهما من حفل الخطوبة، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ موقع انستجرام، حيث علق عليها:" الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".



آخر أعمال هشام جمال

والجدير بالذكر شارك الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر من خلال مسلسل "في بيتنا روبوت "، والذي حاز على إعجاب الجمهور.

أحداث مسلسل" في بيتنا روبوت "

ودارت أحداث المسلسل حول في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلي أحمد زاهر، سليمان عيد، دنيا ماهر، مي دياب، طه دسوقي، دنيا سامي، شروق أيمن، نيللي محمود.

