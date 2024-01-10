غدًا.. أمسية جديدة من أمسيات "صالون مقامات" بقصر الأمير بشتاك

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أحمد جودة - القاهرة - يقيم بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش في الساعة السابعة مساء غد الخميس الموافق 11يناير الجاري، أمسية جديدة من أمسيات "صالون مقامات".



صالون مصر والغناء الكويتي

يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان “مصر والغناء الكويتي.. ود موصول ” بالتعاون مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية.



تأثير الغناء المصري على كبار الملحنين الكويتيين

يدور الصالون حول الدور البارز الذي لعبه الغناء المصري وكيف أثر علي كبار الملحنين الكويتيين،خلال النصف الأخير من القرن العشرين.

يستضيف الصالون الباحث الدكتور خالد القلاف مدير معهد الدراسات الموسيقيه بالمعهد العالي للفنون الموسيقية،شغل الدكتور القلاف العديد من المناصب منها: رئيس قسم الآلات ورئيس قسم الموسيقي العربية بالمعهد العالي للفنون الموسيقية،إلي جانب عضويته لعدة لجان منها:ممثل دولة الكويت بعضوية لجنة الموروث الشعبي بالمجمع العربي للموسيقي.

فقرة غنائية



يصاحب الصالون فقرة غنائية للمطربة الشابة نادين العمروسي تقدم فيها مجموعة من الأعمال الغنائية المتميزه مثل: "ياهلي"،"أما براوة"،"متي ستعرف"،"سهر الليالي" وغيرها.

نبذة عن صالون مقامات



جدير بالذكر أن صالون مقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعد حلقاته وتقدمه الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية.

