"اللي كسر أنف أبوالهول مغربي".. عالم المصريات وسيم السيسي ضيف "بالخط العريض" على الحياة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة خاصة من برنامج بالخط العريض، يكشف فيها العديد من الأسرار عن تاريخ مصر ويرد على الأكاذيب.

ويجيب وسيم السيسي خلال الحلقة على ما يتردد بوجود كائنات فضائية، موضحا: “وكالة ناسا والبنتاجون أعلنوا إنهم شايفين كائنات غريبة مش موجودة على كوكبنا”.

تاريخ المصريين



ويتحدث السيسي في اللقاء عن تاريخ المصريين، قائلًا: "احنا مسيحين من ألفين سنة ومسلمين من من 1400 سنة، لكن مصريين من 39 ألف سنة".

حضارة المصريين القدماء

وقال السيسي إن الأهرامات لم تكن مقابر فقط، كاشفا عن العديد من الأسرار عن حضارة المصريين القدماء.



وقال عالم المصريات أيضًا في الحلقة:“ اليهود عايزين يدعوا إن كل ما في مصر هم أصحابه، بيجين قال إنه تعب في المفاوضات تعب أجداده في الأهرامات، هم كانوا رعاة غنم”.

وكشف سر عن الحضارة المصرية القديمة وهو عدم وجود حشرات أو عنكبوت داخل المقابر وسر عدم وجود دلائل على وجود نبي الله موسى في الحضارة المصرية، قائلًا: “فرويد قال إنه إذا كان لموسى وجود في مصر فهو كان ضابط في جيش إخناتون”.

ورد على مزاعم الأفروسنتريك بشأن الحضارة المصرية، مستدركا: “السود بتوع أمريكا الشمالية الصهيونية بتلعب بيهم ودي رسالة تنبيه للمصريين”، وكشف بالأدلة حقيقة صوم المصريين القدماء لشهر رمضان.



كسر أنف أبو الهول

ولأول مرة، كشف السيسي اسم من كسر أنف أبوالهول: “اللي كسر مناخير أبوالهول.. رجل مغربي اسمه صائم الدهر”.

موعد برنامج بالخط العريض

يذاع برنامج "بالخط العريض" مع الاعلامية إيمان أبوطالب يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة.

