نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوبرا القاهرة تروي قصة الانتقام في الشهامة الريفية والمهرجون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجسيدًا لخطط وزارة الثقافة الرامية إلى تقديم نوادر الأعمال العالمية فى مختلف الوان الفنون الجادة تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر إنتاج أوبرتان قصيرتان من أشهر واهم الأعمال فى تاريخ الاوبرات الواقعية هما الشهامة الريفية لـ بيترو ماسكانى والمهرجون لـ روجيرو ليونكافالو، وذلك من خلال فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين وبمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد ويتم عرضهما على مدار 4 ليالى تبدأ في الساعة الثامنة مساء الأحد، الاثنين، الثلاثاء الأربعاء 14، 15، 16، 17 يناير على المسرح الكبير.

الأوبرات الواقعية

صمم الرقصات شريف رمضان، الإضاءة ياسر شعلان والديكور والجرافيك محمد عبد الرازق حيث تدور قصة أوبرا الشهامة الريفية في صقلية حول توريدو الذي أغرى الفتاة سانتوزا ثم هجرها من أجل حبيبته السابقة لولا، وتحاول سانتوزا الانتقام منه عن طريق كشف علاقته بحبيبته لولا فتروي تفاصيل هذه العلاقة لزوج غريمتها الذي لا يتقبل الأمر ويقتل توريدو في نزال خلف الكنيسة يوم أحد عيد الفصح.

أوبرا المهرجون

أما أوبرا المهرجون فمستلهمة من قصة واقعية تدور حول شخصية ممثل مسافر يكتشف خيانة زوجته الأصغر سنًا مع صديق ويخطط للانتقام.

اوبرا الشهامة الريفية

يؤدي شخصيات أوبرا الشهامة الريفية جيهان فايد بالتبادل مع جولي فيظي في دور سانتوزا، امينة خيرت بالتبادل مع ليلي ابراهيم فى دور لوسيا، مصطفي محمد بالتبادل مع تامر توفيق فى دور الفيو، رجاء الدين احمد بالتبادل مع مصطفي مدحت فى دور توريدو، نوريستا الميرغني بالتبادل مع امينة خيرت في دور لولا.

شخصيات أوبرا المهرجون

ويلعب الشخصيات في أوبرا المهرجون مني رفلة بالتبادل مع داليا فاروق فى دور نيدا، عمرو مدحت بالتبادل مع رجاء الدين احمد فى دور كانيو، الإيطالي لوكا سيمونيت بالتبادل مع جورج جمال فى دور طونيو، ابراهيم ناجي بالتبادل مع مينا رفايل فى دور بيبي، إلهامي أمين بالتبادل مع خالد سمير لى دور سلفيو، رامز لباد بالتبادل مع اسامة علي فى دور كونتادينو.

نبذة عن بيترو ماسكاني

الجدير بالذكر ان بيترو ماسكاني ( 7 ديسمبر 1863 - 2 أغسطس 1945)، مؤلف موسيقى إيطالي اشتهر بأعماله للاوبرا وسمي أبو الأوبرا الواقعية التي ظهرت في الساحة الموسيقية بإيطاليا في آخر عشر سنوات من القرن التاسع عشر واستلهمت من الواقعية الأدبية لعدد من الكتاب أمثال اميل زولا والصقلي جوفاني فيرجا وتميزت بالمشاعر المتطرفة لشخصياتها ذات البعد الواحد والتوتر الشديد والايقاع السريع للأحداث.

نبذة عن روجيرو ليونكافالو

أما روجيرو ليونكافالو ( 23 أبريل 1857 - 9 أغسطس عام 1919) موسيقار ايطالى كان احد اهم الدعاة للواقعية الفنية في الأوبرا كرد فعل مضاد لتيار الرومانسية المسيطر في تلك الفترة، التحق بالمعهد الموسيقى لمدينة نابولى فى التاسعة من عمره، بدأ كتابة الأوبرا منذ عام 1876وكان اولها تشاترتون التى نتجت بعد دراسة موسيقية وادبية باهرة، وضع ايضا عدة اوبرات هى باياس عام 1892 والتي لا تزال تعتبر حتى اليوم من أشهر الأعمال الأوبرالية الإيطالية وتكاد وحدها تحمل شهرته كمؤلف، آل مديتشي عام 1893، تشاترتون عام 1896، البوهيمية عام 1879 وزازا عام 1900 وحققت نجاحًا كبيرًا.