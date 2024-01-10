نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاك تيما: نستعد لطرح أغاني جديدة قريبا ونتمنى التمثيل مع خيري بشارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل أعضاء فريق بلاك تيما بحر وأمير، ضيوفًا على زهرة رامي، ببرنامج "سيبها دايرة"، على راديو إنرجي 92.1، وغاب عن الحلقة محمد عبده وذلك لتواجده في لبنان.

بلاك تيما يكشفون عن خططهم المستقبلية

وكشف أعضاء فرقة بلاك تيما في تصريحات لإنرجي عن الخطط المستقبلية لهم، موضحين أنهم يبحثون عن شعراء جدد للتعاون معهم، لأنهم يعتمدون على الكلمة في الأساس والاختيارات المختلفة.

أعمال بلاك تيما المقبلة

وأعلن فريق بلاك تيما عن استعدادهم لطرح أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة يتم الانتهاء من تحضيراتها حاليًا بما يناسب الأجيال الجديدة والكلمات التي تجذب انتباههم.

ما يميز فريق بلاك تيما

وأوضح فريق بلاك تيما أن ما يميزهم هو حب الغناء والفن، ولكن أهم ما يعيبهم هو التأثر بما يحدث بشكل عام، وفي بعض الأحيان الكسل.

أمنيات بلاك تيما

وتحدث الفريق الغنائي عن أمنياتهم لتقديم عمل سينمائي أن يكون من إخراج خيري بشارة، أحمد نادر جلال، شريف عرفة، سعيد حامد.

تفاصيل حفل بلاك تيما في ساقية الصاوي

وفي سياق آخر، تستعد فرقة بلاك تيما، حاليًا لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي، ومن المقرر إقامته يوم 26 يناير الجاري.