نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تطلق فعالياتها بمبادرة "حياة كريمة" بقرية الشهداء بوادي النطرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الثلاثاء، أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بقرية الشهداء بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ضمن برنامج وزارة الثقافة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

مجموعة متنوعة من الورش الفنية

تضمن اليوم مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها تعليم الطباعة بالاستنسل، تعليم أساسيات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية من خامات معاد تدويرها، وورشة تصميم عرائس قفازية بعنوان "اصنع عروستك".

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت فقرة رسم على الوجه، وفقرة اكتشاف مواهب في المجالات الفنية والأدبية المختلفة، إلى جانب فقرة لتعليم الأطفال أساسيات الزراعة إشراف ريمون رفعت.

باقة متميزة من الأغاني والتواشيح الدينية

واختتم اليوم بعرض فني تضمن باقة متميزة من الأغاني والتواشيح الدينية بقيادة الفنان محمد الإبياري، منها رايحة فين يا حاجة، مدد يا نبي، يا رسول الله، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تقام فعاليات القافلة بالتعاون مع كل من مركز وادي النطرون، والإدارة التعليمية والهيئة القبطية الإنجيلية، وتستمر فعاليتها على مدار ثلاثة أيام.