القاهرة - محمد ابراهيم - ننشر حكاية خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال من البداية للنهاية

ننشر حكاية خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال من البداية للنهاية، تصدرت خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلانهما قراءة الفاتحة.

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ويبحث عدد كبير من عشاق ومحبي الفن وجماهير الفنانين، من خلال محركات البحث جوجل في الساعات الماضية، عن تفاصيل خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال منذ الساعات الأولى لليوم الأربعاء.

ننشر حكاية خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال من البداية للنهاية

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ننشر حكاية خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال من البداية للنهاية

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن قصة خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

حيث أشعل خبر خطوبة ابنته أحمد زاهر ليلى زاهر وهشام جمال، مواقع التواصل الإجتماعي بعد عدة شائعات انتشر حولهما بشأن ارتبط الثنائي.

خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

وأعلن المنتج والفنان الشاب هشام جمال عن خطوبته على الفنانة ليلى زاهر إبنة الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب: "الحمدلله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلينا بالتوفيق والسعادة والخير".

ننشر حكاية خطوبة ليلي أحمد زاهر وهشام جمال من البداية للنهاية

صداقة ليلى زاهر وهشام جمال تحولت لحب وخطوبة

ظهر الثنائي ليلى زاهر وهشام جمال في عمل فني يرتبطهم ببعض من خلال المسلسل الكوميدي "في بيتنا روبوت"، وانتشر الأخبار عن ارتباطهما خاصة بعد الكيمياء التي ظهرت على وجهها بعد الظهور في برنامج معكم مع الإعلامي منى الشاذلي.

كما كانت تشارك ليلى زاهر متابعيها صور رفقه هشام جمال من كواليس المسلسل، وتشير من خلالها أنه يقف بجانبها ويساعدها ويدعمها كما توضح أنها تعتبره أخوها.

كما كانت تتبادل ليلى زاهر التهاني مع هشام جمال من خلال منشورات عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، وفيديوهات توضح اهتمام الثنائي ببعضهما، سواء في الحياة العامة أو كواليس المسلسل في الجزء الأول والثاني.

خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

ومن قبل إعلان هشام جمال خطوبته على ليلى أحمد زاهر كان قد شارك الثنائى في تقديم مسلسل فى بيتنا روبوت، الذي يحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب جسده هشام جمال، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" تجسده شيماء سيف، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" ويجسده عمرو وهبة، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة الذي تجسده ليلى أحمد زاهر على القيام بأعمالها المنزلية.

ويعد مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.