بعد تصدره التريند.. أول تعليق من أحمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى وهشام جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد زاهر، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد الإعلان عن خطوبة إبنته الفنانه ليلى أحمدزاهر على المنتج هشام جمال ومشاركه كلاهما لصور الخطبة عبر حسابتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.









واحتفل أحمد زاهر بخطوبة إبنته ليلى على المنتج هشام جمال في جو عائلي، حيث ظهر في الصور برفق بناته وزوجته، ولم يعلن الثنائي حتى الآن عن موعد خطبتهم.





تعليق أحمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى وهشام جمال





وعبر الفنان أحمد زاهر عن سعادته البالغة إزاء احتفاله بخطبة ابنته، ونشر صورًا من الخطوبة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصلالاجتماعي.





وعلق أحمد زاهر على الصور قائلًا: “الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبيهشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".





تفاصيل خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال





وكان قد أعلن الفنان هشام جمال خلال الساعات الأخيرة خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعىقائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا.. من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا.. نتمنى من كل الناستدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".









أعمال جمعت بين ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال قبل إرتباطهما





وكانت ليلى أحمد زاهر وهشام جمال شاركا معًا في مسلسل "في بيتنا روبوت"، الذي عُرض خلال شهر رمضان لعامي 2021 و2022. قصة المسلسل تدور حول شاب يدعى يوسف يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء صنعي، وتأخذ الأحداث منعطفًا مثيرًا حينما ينجحفي تصنيع نموذجين ذكيين، يقلبان حياته وحياة عائلته رأسًا على عقب. شهدت علاقة ليلى زاهر وهشام جمال في العمل العديد منالشائعات والتكهنات بشأن ارتباطهما.





كما أنتج هشام جمال أغنية كلمة أخيرة لـ ليلى أحمد زاهر، في العام الماضي، وتعد هذه الأغنية أول عمل غنائي لليلى زاهر.





آخر أعمال أحمد زاهر





ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر هو مشاركته في، مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، وضم مسلسل البرنس، في بطولتهمجموعة من الفنانين، نور اللبنانية، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.