نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمليون ونصف.. تامر حسني يحتل المركز الأول على اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل نجم الجيل تامر حسني تريند اليوتيوب، بأغنيته الجديدة “موحشتكيش”، ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، وتصدرت المركز الأول ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني هي أغنية ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، وتشاركه في الفيديو كليب الفنانة ثراء جبيل، حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

تفاصيل أغنية “موحشتكيش”

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في الكليب.

تامر حسني يعلن عن موعد طرح فيديو كليب “موحشتكيش”

وكان قد أعلن الفنان تامر حسني لطرح فيديو كليب "موحشتكيش" من ألبوم هرمون السعادة، عن موعد طرح الكليب عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر بوستر الأغنية وعلق عليها قائلًا: "حبايب قلبي انتظروا غدًا ان شاء الله كليب موحشتكيش من البوم هرمون السعاده على جميع المنصات كل سنه وانتوا طيبين".