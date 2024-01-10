نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربنا يكتب الخير للجميع.. تعليق خطيبة محمد العمروسي السابقة على ارتباطه بمي فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت روتانا سليم خطيبة الفنان محمد العمروسي السابقة على ارتباطه بالفنانة مى فاروق من خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





تعليق روتانا سليم خطيبة محمد العمروسي السابقة





وكتبت روتانا سليم في منشورها على فيسبوك: "ياريت محدش يبعتلي ويسألني تاني عن موضوع ارتباط خطيبي السابق الفنان محمد العمروسي أنا كتبت ع صفحتي قبل كده اننا انفصلنا وربنا يكتب الخير للجميع.





خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي





واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي خلال الأيام الماضية، وشاركت مي متابعيها صور من الخطبة وعلقت عليها قائلة: “من قلبي شكرا فرحتكم لينا غالية علينا.. دعواتكم".









أحدث أعمال محمد العمروسي





انضم الفنان محمد العمروسى إلى فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة الفنانة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.





آخر أعمال الفنان محمد العمروسي

وكان آخر أعمال محمد العمروسي هو فيلم "أشباح أوروبا" الذي عرض مؤخرا، من بطولة الفنانة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفىخاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.





اخر اعمال الفنانه مي فاروق

وأحيت الفنانة مي فاروق الشهر الماضي حفل ليلة أم كلثوم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، تألقت بأدائها لأغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، خلال مشاركتها في حفل "روائع بليغ حمدي"، الذي أقيم ضمنفعاليات موسم الرياض على مسرح أبوبكر سالم، وايضا طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافةالمنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيدرجب.