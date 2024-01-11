نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرهما التريند وارتباطهما.. فارق العمر بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الثنائي الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلان خطبتهما وقراءة فاتحتهما.

فارق السن بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وأما عن فارق العمر بينهما، ليلي أحمد زاهر تبلغ من العمر 20 عامًا حيث إنها من مواليد 30 أغسطس 2003، أما هشام جمال فيبلغ 30 عاما حيث إنه من مواليد 1 يونيو 1993، أي أن فارق السن بينهما 10 سنوات.

وأعلن الفنان هشام جمال خطبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وعلق قائلًا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".



أعمال جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وشارك الثنائي فى مسلسل فى بيتنا روبوت بجزأيه الأول والثاني ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.

خطوبة هشام جمال وليلي أحمد زاهر

أعلن المطرب والمحلن هشام جمال، مساء أمس ارتباطه رسميًا بالفنانة الشابة ليلىأحمد زاهر وقراءة فاتحتهما، حيث نشر مجموعة صور من خطوبته مع ليلى أحمد زاهر عبر صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير.

