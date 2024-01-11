بـ "موحشتكيش".. تامر حسني الأول على "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان تامر حسني المركز الأول على “اليوتيوب”، بأغنيته الجديدة “موحشتكيش”، ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، وتشاركه في الفيديو كليب الفنانة ثراء جبيل، حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني هي أغنية ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، حيث حقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

وعلقت عليه قائلة: "كليب أغنية موحشتكيش تامر حسني أخيرًا الكليب نزل... أنا سعيدة جدًا لاختياري اني اكون جزء من كليب للفنان اللي بحبه أوي وبحب أغانيه وبيضحكني من قلبي استمتعت بكل لحظة في الأغنية.. شكرًا ليك يا تامر على اهتمامك واحساسك بكل تفصيلة عشان كل اللي حواليك يطلعوا بالصورة الراقية دي".

ليرد عليها الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "يا ثراء والله أنا اللي فخور بأدائك الرائع مبسوط بأدائك من قلبي الفنان اللي بتحبيه من وأنتي صغيرة والمخرج اللي وقفتي تمثلي قدامه ماشاء الله كل الناس حاسه إحساسك الجميل، إختياري ليكي كان في محله فعلًا تستحقي كل الخير والنجاح وأنا شايفك قريب جدًا في مكانه كبيرة أوي أوي بإذن الله".

تفاصيل أغنية “موحشتكيش”

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في بطولة الكليب.