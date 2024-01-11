ماجد المصري يكشف عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان ماجد المصري عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة والتي تحمل اسم "زوجة واحدة لا تكفي"، حيث شارك "ماجد" جمهوره بصورة له برفقة المنتج جمال سنان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأرفق الصورة بالتعليق قال فيه:"مع الصديق الغالي المنتج الكبير جمال سنان من كواليس مسلسل" زوجة واحدة لا تكفي"، رمضان 2024 إن شاء الله".



تعليقات الجمهور على منشور ماجد المصري

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متألق، منتظرينك، إن شاء الله هتكسر الدنيا كلها، وغيرها من التعليقات.



أبطال مسلسل " زوجة واحدة لا تكفي"

ويشارك في بطولة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الفنان ماجد المصري، ليلى عبدالله، سحر حسين، حمد أشكناني، نور الغندور، ناصر الدوسري، أيتن عامر، نور الشيخ، لولوة الملا، خالد الشاعر، وغيرهم، والعمل من إخراج البحريني علي العلي.





آخر أعمال ماجد المصري

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل "ضرب نار"، بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، وشارك في العمل مها نصار، تامر نبيل، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، تيسير عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، وغيرهم، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

