استعدوا لأحداث شيقة.. تعرفوا على التفاصيل الكامله لمسلسل "وبينا معاد "2 قبل عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - حماس، وحب، وشغف، هكذا شعر جمهور مسلسل "وبينا معاد" في انتظار عرض الجزء الثاني، بينما ينتظرون بفارغ الصبر، وذلك بعد النجاح الكبير والساحق التي حققه في الجزء الأول، وتعلق الجمهور بأبطالها، ونظرًا لهذا النجاح أقدم صناعها على تقديم موسم جديد له ابتداءً من 13 يناير المقبل.

وقررت قناة dmc عرض مسلسل "وبينا معاد" الجزء الثانى، ومن المقرر عرضة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الساعة 8 مساء، وذلك بعد الحملة الدعائية التى انتشرت عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.

مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

وفي سياق متصل، يذكر أنه يواصل فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد" للجزء الثاني وذلك بعد نجاح الجزء الأول، ومن المتوقع عرضه في بداية 2024. يشارك نفس الفريق الفني، وتنضم الفنانة أميرة أديب. صبري فواز استفسر عن رأي الجمهور حول جزء ثانٍ عبر فيسبوك، وحظي بتفاعل إيجابي.

مسلسل وبينا معاد الجزء الأول

ونال مسلسل "وبينا ميعاد" إعجاب الجمهور منذ بداية عرض الحلقات الأولي منه حتي الحلقة الثلاثون منه ولقي المسلسل تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أحداث مسلسل وبينا معاد

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين، وهما عائلة حسن «صبري فواز» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد «على وطاهر ومراد ومصطفى» نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية «شيرين رضا» التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات «أروى وهند وليلى ونيللي» ونشأن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

أبطال مسلسل وبينا معاد

مسلسل «وبينا معاد» الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.