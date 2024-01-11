نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم يطرح أحدث أغانيه.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب حكيم عن أحدث أغانيه تحت عنوان “ الموضة السنه دي” وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة التي طرحها بعد ٤ أشهر.

ونشر حكيم مقطع من أغنيته معلقا:' خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة.

أغاني حكيم

يذكر أن حكيم طرح خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني الناجحة وهي «مدلعة» و«حبايبنا» و«معلم» و«تزاولني» و«قول الله».

تقول كلمات أغنية مدلعة للنجم حكيم:

بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

بت حلوة توب كنتالوب

لما شافتها قلبي راح مطبطب

قولي لو مكاني تعمل ايه

قولي لو مكاني تعمل ايه

نمرة صح لو تشوفها صح صح

أكد الفنان حكيم يشعر بالسعادة بسبب إقبال الناخبين اليوم الأحد، على الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك حالة وعي عادت مرة أخرى للشعب.

وقال حكيم، في تصريحات للفجر خلال إدلائه بصوته في انتخابات الرئاسة، “لا بد أن يشارك كل فئات المجتمع في الانتخابات وليس الفنانين فقط لأن لديهم واجب وطني في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ المنطقة يجب أن يصل صوتنا للعالم الناس كلها نازلة تشارك عرس انتخابي”.