نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد عن غناء أهالي غزة أغانيه: "ناس فاكراني في عز وجعهم وأنا عايش وناسي أوجاعهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان أحمد سعد على مشاركة جمهوره بفيديو أهالي غزة لغناء أغانيه من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقا ً قال فيه: "أكتر شيء تعبني لما شوفت الفيديو ده.. ناس فاكراني في عز وجعهم.. وأنا عايش وناسي أوجاعهم".

تعليقات الجمهور على منشور أحمد سعد

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يصبرهم، ربنا يحمي العرب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية" كله فالصو" ديو مع الفنان بهاء سلطان وهي الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس، وشاركت أيضًا إسعاد في الأغنية معهما، وهي من كلمات مصطفى البرنس وفلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.



كلمات أغنية" كله فالصو"



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /لو تيجي سيرتك قدامي

بفضل اقول انا مش هشتاق

ودقيقة وارجع في كلامي

ليه هو انا برج الجوزاء

ولا انا واقع في عصابه

ولا انا عندك بتغابه

ولا انت سوقت في الحلاوة

وخليت الحلوين

خليت الحلوين

خليت الحلوين غلابه

كله فالصو وكله Fake

الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وانت أصلي ختمك عليك

كله في الجمال ده صيني

وانت بس اللي قاريني

ولا حاجه تملى عيني

غيرك ياللي العين عليك

كله فالصو وكله Fake

الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وانت أصلي ختمك عليك

كله في الجمال ده صيني

وانت بس اللي قاريني

ولا حاجه تملى عيني

غيرك ياللي العين عليك

بسخن وحرارتي بتعلى

انا ولا خط الاستواء

افتحلي بس سكه

واحنا هنوصل لاتفاق

مصروفلك حُسن غالي

مستورد سعره عالي

وانا على قد حالي

وماشي جنب الحيط

ماشي جنب الحيط

انا ماشي جنب الحيط

بلالي

كله فالصو وكله Fake

الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وانت أصلي ختمك عليك

كله في الجمال ده صيني

وانت بس اللي قاريني

ولا حاجه تملى عيني

غيرك ياللي العين عليك

كله فالصو وكله Fake

الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وانت أصلي ختمك عليك

كله في الجمال ده صيني

وانت بس اللي قاريني

ولا حاجه تملى عيني

غيرك ياللي العين عليك