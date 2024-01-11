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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد عن غناء أهالي غزة أغانيه: "ناس فاكراني في عز وجعهم وأنا عايش وناسي أوجاعهم" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
حرص الفنان أحمد سعد على مشاركة جمهوره بفيديو أهالي غزة لغناء أغانيه من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،
وأرفق بالفيديو تعليقا ً قال فيه: "أكتر شيء تعبني لما شوفت الفيديو ده.. ناس فاكراني في عز وجعهم.. وأنا عايش وناسي أوجاعهم".
تعليقات الجمهور على منشور أحمد سعد
وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يصبرهم، ربنا يحمي العرب، وغيرها من التعليقات.
آخر أعمال أحمد سعد
والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية" كله فالصو" ديو مع الفنان بهاء سلطان وهي الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس، وشاركت أيضًا إسعاد في الأغنية معهما، وهي من كلمات مصطفى البرنس وفلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.
كلمات أغنية" كله فالصو"
وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /لو تيجي سيرتك قدامي
بفضل اقول انا مش هشتاق
ودقيقة وارجع في كلامي
ليه هو انا برج الجوزاء
ولا انا واقع في عصابه
ولا انا عندك بتغابه
ولا انت سوقت في الحلاوة
وخليت الحلوين
خليت الحلوين
خليت الحلوين غلابه
كله فالصو وكله Fake
الا بس جمال عينيك
كله نازل نقش فيك
وانت أصلي ختمك عليك
كله في الجمال ده صيني
وانت بس اللي قاريني
ولا حاجه تملى عيني
غيرك ياللي العين عليك
كله فالصو وكله Fake
الا بس جمال عينيك
كله نازل نقش فيك
وانت أصلي ختمك عليك
كله في الجمال ده صيني
وانت بس اللي قاريني
ولا حاجه تملى عيني
غيرك ياللي العين عليك
بسخن وحرارتي بتعلى
انا ولا خط الاستواء
افتحلي بس سكه
واحنا هنوصل لاتفاق
مصروفلك حُسن غالي
مستورد سعره عالي
وانا على قد حالي
وماشي جنب الحيط
ماشي جنب الحيط
انا ماشي جنب الحيط
بلالي
كله فالصو وكله Fake
الا بس جمال عينيك
كله نازل نقش فيك
وانت أصلي ختمك عليك
كله في الجمال ده صيني
وانت بس اللي قاريني
ولا حاجه تملى عيني
غيرك ياللي العين عليك
كله فالصو وكله Fake
الا بس جمال عينيك
كله نازل نقش فيك
وانت أصلي ختمك عليك
كله في الجمال ده صيني
وانت بس اللي قاريني
ولا حاجه تملى عيني
غيرك ياللي العين عليك