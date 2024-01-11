تعرف على موعد ومكان عرض مسرحية "جريمة بيضاء"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج سامح بسيوني عن افتتاح عرض مسرحي جديد بعنوان "جريمة بيضاء"، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

موعد عرض مسرحية جريمة بيضاء

ومن المقرر إقامتها في مسرح الهوسابير بوسط القاهرة في 26 يناير الحالي، ومن المعروف ان العرض مأخوذ عن قصة "العطل" للكاتب السويسري فريدرش دورينمات، وتمت ترجمتها من قبل سمير جريس، ويأتي من إنتاج أروى قدورة.

أبطال مسرحية جريمة بيضاء

ويذكر ان مسرحية "جريمة بيضاء" من بطولة كلا من ناصر سيف، خالد محمود،علاء قوقة،أيمن الشيوي،رضا إدريس، منة بكر،نور القاضي،أحمد أبو زيد،وليد الإدفاوي،رامي شبل،جنا عطوة، نور مجدي

العرض ديكور حازم شبل، ملابس سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى محمد علام،دراما حركية بوسي الهواري، ماكياج محمد شاكر، مخرج منفذ شروق طارق.