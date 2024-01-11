القاهرة - محمد ابراهيم - موعد عرض مسلسل حالة خاصة 2024 والقنوات الناقلة وكيفية المشاهدة.. أصبحنا في موسم الشتاء، وصارت هناك أوقات كثيرة لمتابعة الدراما، ولكن دراما المنصات صار لها طعم آخر، وبخاصة بعد مناقشتها الكثير من الموضوعات التي تمس المواطن في الشارع والبيت والعمل والأجواء المختلفة، ومن هذه الدراما مسلسل حالة خاصة.

تتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل جديد حول دراما المنصات، لا سيما عرض مسلسل حالة خاصة 2024 والقنوات الناقلة وكيفية المشاهدة.

كيفية مشاهدة مسلسل حالة خاصة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة 2024 والقنوات الناقلة وكيفية المشاهدة.. تم انطلاق مسلسل "حالة خاصة"، الذي يجمع بين نجوم الشاشة طه دسوقي وغادة عادل، على منصة "Watch it" في الثالث من يناير 2024. يتم عرض حلقتين من المسلسل كل أسبوع يوم الأربعاء في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.

العمل يشهد تألق طاقمه الفني، حيث يشارك في بطولته غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس.

قنوات عرض مسلسل حالة خاصة

تتوافر قنوات عرض مسلسل حالة خاصة من خلال قناة إم بس سي مصر يومي الأربعاء والخميس وعلى قناة ON E كل يوم جمعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

متابعة مسلسل حالة خاصة على الإنترنت

يمكن متابعة حلقات مسلسل حالة خاصة 2024 على الإنترنت، من خلال متابعة موقع، من خلال نسخ هذا الرابط https://www.watchit.com/#/ أو عبر الرابط.

التوحُّد.. قضية يناقشها المسلسل

يأتي المسلسل في إطار اجتماعي مشوّق، حيث يتناول قضية "التوحد" ويستعرض كيفية التعامل مع الأشخاص المتأثرين بها. يُجسّد طه دسوقي شخصية "نديم أبو سريع"، محامٍ متدرب يتمتع بقدرات استثنائية تمكنه من حل أي مشكلة معقدة. تقرر نديم الانضمام إلى مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، التي تجسّدها غادة عادل. تتصاعد الأحداث خلال عشر حلقات تشهد على تنوع وغنى السيناريو.

تعرض حلقات المسلسل على منصة "Watch it" الرقمية، حيث يُبث حلقتين أسبوعيًا، كل يوم أربعاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة. بعد عرض الحلقة الأولى والثانية وحققا إعجاب الجمهور.

وبعد ترقب بفارغ الصبر شاهد الجمهور عرض الحلقتين الثالثة والرابعة في العاشر من يناير الجاري.

"حالة خاصة" تعتبر أحدث أعمال منصة "واتش إت" الأصلية، وتأتي بعد نجاح مسلسلاتها السابقة مثل "على باب العمارة" و"بالطو".

موعد الحلقات القادمة

من المفترض ان يتم عرض الحلقات القادمة كل أربعاء من كل أسبوع، وبذلك فموعد الحلقتبن الخامسة والسادسة يوم 17 يناير 2024، والتي ستكون حلقة مليئة بالكلثير من التافصيل الممتعة والمشاهد والأحداث المتلاحقة.