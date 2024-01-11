نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة شقيق الفنان الفلسطينى على سليمان عن عمر ناهز 67 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان الفلسطيني علي سليمان عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن رحيل شقيقه محمد سليمان عن عمر يناهز 67 عامًا.

وكتب على سليمان علي صفحته الشخصية: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى، آل سليمان فى الناصر وخارجها ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم المرحوم محمد سليمان".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه اليوم من مسجد عمر ابن الخطاب، حيث سيدفن في المقبرة الجديدة، وتقبل التعازي في منزله بحي الصفاصرة.

من هو الممثل الفلسطيني علي سليمان

يذكر ان انطلق الممثل الفلسطيني علي سليمان إلى الأضواء العالمية من خلال مشاركته في إنتاجات ضخمة لاستوديوهات هوليوود، بما في ذلك فيلم "المملكة" للمخرج بيتر بيرج، و"جسد الأكاذيب" بالتعاون مع ستوديو ورنير بروز والمخرج ريدلي سكوت، وأخيرًا فيلم "الناجي الأخير".

حاز علي سليمان على جائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي السينمائي ٢٠١١ ومهرجان قرطاج السينمائي ٢٠١٢ من خلال أدائه المتميز في فيلم "الجمعة الأخيرة" للمخرج يحيى العبد الله. كما فاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية ٢٠١٤ عن دوره في الفيلم الفلسطيني "شروق الشمس في المريخ".