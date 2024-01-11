كلاكيت ثالث مرة.. أحمد العوضي متزوج من دينا فؤاد في”حق عرب”

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد”حق عرب”والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.

تفاصيل شخصية أحمد العوضي في مسلسل “حق عرب”

ويظهر العوضي خلال أحداث العمل بدور تاجر خشب متزوج من الفنانة دينا فؤاد، ويدخل في صراع مع النجم رياض الخولي، بينما تظهر الفنانة سلوى عثمان بدور والدته.

أعمال جمعت أحمد العوضي بدينا فؤاد قبل مسلسل “حق عرب”

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يظهر فيها أحمد العوضي بدور زوج الفنانة دينا فؤاد، حيث ظهر مؤخرًا بدور زوجها في مسلسلي“الاختيار” الجزء الأول، و“اللي مالوش كبير”.

تفاصيل مسلسل “حق عرب”

وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل، ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطفية ستتناولها الأحداث.



أبطال مسلسل “حق عرب”



ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد علاء، وفاء عامر، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



وفي سياق آخر، تصدر النجم أحمد العوضي المركز الثاني في شباك التذاكر في الأسبوع الأول من عرض فيلمه "الإسكندراني"، الذي استطاع من خلاله أن يحقق نجاحًا كبيرًا ويكتسح الإيرادات.

أبطال فيلم “الإسكندراني”



و يشارك في بطولة فيلم “ الإسكندراني" أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، محمد رضوان، محمد صلاح آدم، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمود الليثي، خالد سرحان، إنتصار، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة.

أحداث فيلم "الإسكندراني"

وتدور أحداث فيلم "الإسكندراني"، في اطار اجتماعى مشوق، في مدينة الإسكندرية حول "بكر" أحمد العوضي، الذى يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكي" الذى يجسد دوره النجم عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.