نستعرض أغلى كتب تم بيعها في التاريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 08:30 صباحاً - تقوم القاهرة خلال الفترة المقبلة بالاستعداد لاستقبال الحدث الثقافي الأبرز في العالم العربي وهو "معرض القاهرة الدولي للكتاب" في نسخته الـ55 والذي سيقام على أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وتعد الكتب هي أحد أهم مصادر المعرفة والتعلم، وقد ساهمت في إثراء الحضارة الإنسانية على مر العصور. وبعضها أصبح من أغلى الكتب في العالم، وذلك لأسباب مختلفة، منها ندرة الكتاب، وأهمية مؤلفها.

أغلى كتب العالم

1- مخطوطة ليستر

تعد مخطوطة ليستر، التي تعود إلى القرن الخامس عشر، أغلى كتاب في العالم، حيث تم بيعها في عام 2017 مقابل 30.8 مليون دولار. وهي عبارة عن نسخة من الإنجيل المقدس، تم نسخها على ورق بردي، وتتميز برسومها التوضيحية الجميلة.

2- كتاب مزمور الخليج

تم بيع كتاب مزمور الخليج، الذي يعود إلى القرن الثالث عشر، في عام 2011 مقابل 15 مليون دولار. وهو عبارة عن مجموعة من المزامير، تم نسخها على ورق بردي، وتتميز بزخرفتها المبهرة.

3- طيور أمريكا

تم بيع كتاب طيور أمريكا، الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، في عام 2010 مقابل 13.5 مليون دولار. وهو عبارة عن كتاب عن الطيور، تم تأليفه وتحريره من قبل جون جيمس أودوبون، ويتميز برسومه التوضيحية الرائعة.

4- حكايات كانتربري

تم بيع كتاب حكايات كانتربري، الذي يعود إلى القرن الرابع عشر، في عام 2015 مقابل 11.6 مليون دولار. وهو عبارة عن مجموعة من القصص، تم تأليفها من قبل جيفري تشوسر، وتتميز بأسلوبها الأدبي الرائع.

5- مخطوطة فوينيتش

تعد مخطوطة فوينيتش، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر، واحدة من أكثر الكتب غموضًا في العالم، حيث لا يزال الغرض منها ومؤلفها مجهولين. تم بيعها في عام 2017 مقابل 12 مليون دولار.

كتب أخرى حققت مبيعات خيالية

بالإضافة إلى الكتب السابقة، هناك العديد من الكتب الأخرى التي حققت مبيعات خيالية، منها:

1- سلسلة هاري بوتر للمؤلفة البريطانية ج. ك. رولينغ، التي باعت أكثر من 500 مليون نسخة حول العالم.

2- سلسلة سيد الخواتم للمؤلف البريطاني ج. آر. آر. تولكين، التي باعت أكثر من 150 مليون نسخة حول العالم.

3- رواية 1984 للمؤلف البريطاني جورج أورويل، التي باعت أكثر من 50 مليون نسخة حول العالم.

4- رواية 2001: أوديسة الفضاء للمؤلف البريطاني آرثر سي كلارك، التي باعت أكثر من 100 مليون نسخة حول العالم.